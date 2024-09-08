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Какой сегодня праздник: что за день 8 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

8 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День танкиста
Фото kovalchuk/istockphoto.com
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8 сентября отмечается День танкиста, Международный день грамотности и Наталья-Овсяница. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День танкиста

Каждое второе воскресенье сентября отмечается День танкиста в России. Это праздник тех, кто связан с этой важной военной отраслью. В 2024 году отмечать торжество страна будет 8 сентября.

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Международные праздники

Международный день грамотности

Международный день грамотности отмечают 8 сентября во многих странах мира. Он призван привлечь внимание к важности получения знаний и постоянного развития как для отдельного человека, так и для общества в целом.

Международный день грамотности
Фото AndreyPopov/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 сентября

  • День посиделок на кухне;

  • День Бородинского сражения;

  • День извинений;

  • Дeнь пoминoвeния в пaмять зaщитникoв Лeнингpaдa, пaвшиx и живыx;

  • Всемирный день журавля;

  • День финансиста;

  • Всемирный день амперсанда;

  • Международный день солидарности журналистов.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Натальи и Адриана

В православном календаре 8 сентября христиане вспоминают и молятся о мучениках Адриане и Наталие. Су­пру­ги жи­ли в го­ро­де Ни­ко­ми­дии. Адри­ан был языч­ни­ком, а На­та­лия — тай­ной хри­сти­ан­кой. Во вре­мя го­не­ний Адриан обратился к вере в Христа, за что его посадили в темницу. Когда Наталия получила известие о заключении мужа в тюрьму за веру, поспешила присоединиться к нему. Адриан, Наталия и другие узники были приговорены к мучительной казни.

Церковные праздники
Фото Aleksandr Golubev/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 8 сентября

  • Cpeтeниe Влaдимиpcкoй икoны Бoжиeй мaтepи;

  • Пpaздник Пcкoвo-Пeчepcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи «Умилeниe»;

  • Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Влaдимиpcкaя-Елeцкaя Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи; Влaдимиpcкaя Флopищeвcкaя;

  • Coбop Нижeгopoдcкиx cвятыx.

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Традиции и приметы на 8 сентября

8 сентября православная церковь чтит память мучеников Адриана и Наталии. В народном календаре — Наталья-Овсяница. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси было принято выпекать блины и другую выпечку из овсяной муки.

  • На Наталью-Овсяницу женщины приносили домой ветку рябины. Считалось, что она станет оберегом семейного благополучия и убережет от дурных снов.

Оладьи
Фото Mariha-kitchen/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Работать в саду, огороде или в поле — к проблемам со здоровьем.

  • Много есть, особенно вредную и жирную пищу — к большим финансовыми проблемами и нищете.

  • Жаловаться — проблемы только усугубятся.

  • Замужним женщинам выяснять отношения с супругом и его родственниками. Этим можно только усложнить отношения в семье.

Погодные приметы

  • Урожай рябины — к морозу.

  • Холодное утро — к ранней зиме.

  • Много опят — «бабьего лета» не будет.

  • Урожай грибов — к хорошему клеву судака.

  • Лошадь бьет задней ногой — к ненастью.

  • Много рябины — к холодам.

  • Листья дуба и березы еще не опали — к суровой зиме.

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