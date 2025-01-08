8 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы, День детского кино и День сторожа. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День детского кино

8 января в России отмечается День детского кино. Его учредило 8 января 1998 года Правительство Москвы в связи со столетием первого показа кино для детей.

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Международные праздники

Всемирный день компьютерного набора

Всемирный день компьютерного набора отмечается ежегодно 8 января. Впервые его провели в Малайзии в 2011 году. Учредили праздник в честь Малазийского конкурса по скоростному набору текста.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 января

День сторожа.

День вращения Земли.

День ванны с пеной в США.

День донора костного мозга в Армении.

День английской ириски в США.

День совершеннолетия в Японии.

Церковные праздники

Собор Пресвятой Богородицы

Праздник Собора Пресвятой Богородицы, который отмечается 8 января, был установлен в честь почитания Пресвятой Богородицы как Матери Иисуса Христа. Он следует за праздником Рождества Христова и подчеркивает важность роли Богоматери в духовной жизни христиан.

День Собора Пресвятой Богородицы символизирует единство Церкви и верующих, а также кульминацию радости Рождества. Этот праздник напоминает о том, как Богородица приняла на себя высокую миссию быть матерью Спасителя, и о ее значении как заступницы человечества перед Богом.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 8 января

Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская.

Праздник иконы Божией Матери «Трех радостей».

Праздник иконы Божией Матери «Блаженное чрево».

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская».

День памяти преподобного Никодима Тисманского.

День памяти священномученика Евфимия Сардийского.

Традиции и приметы на 8 января

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В народе праздник еще называли «Бабьими кашами». Поэтому в этот день поздравляли бабок-повитух и рожениц. Хозяйки варили кашу и угощали ей гостей, а недавно родившим матерям дарили пироги.

Православные верующие ходили в церковь, восхваляли Богоматерь и других святых, причастных к рождению Христа.

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Что нельзя делать:

Ругаться и браниться, особенно с теми, кто помогает женщинам рожать, — к болезням.

Показывать незнакомцам новорожденных, младше 40 дней, — их могут сглазить.

Пускать в дом, где есть младенец, переночевать людей.

Шить, вязать и заниматься рукоделием — к проблемам со зрением.

Заниматься домашними делами — можно лишиться достатка.

Погодные приметы: