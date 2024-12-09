9 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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9 декабря отмечается День Героев Отечества, Международный день борьбы с коррупцией и Юрьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В эту дату чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Впервые в стране праздник справили 9 декабря 2007 года, однако он имеет вековые традиции и глубокие исторические корни. Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца.
Ежегодно 9 декабря в разных странах отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Праздник учрежден по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН) и призван привлечь общественное внимание к проблеме коррупции во всем мире.
День имбирного чая.
День грузчика.
День белой вороны.
День рождения компьютерной мыши.
День баянов.
Международный день памяти жертв преступления геноцида.
Всемирный день техно-музыки.
День памяти святого Иннокентия Иркутского отмечается 9 декабря православной церковью. Иннокентий Иркутский, в мире Иосиф, родился в 1797 году в семье священника. Он стал одним из наиболее значительных архиереев Сибирской земли и сыграл важную роль в распространении православия на Дальнем Востоке и среди коренных народов Сибири.
День памяти преподобного Стилиана Пафлагонского.
День памяти преподобного Иакова Сирийского.
День памяти преподобного Алипия Столпника.
9 декабря в народе отмечается Юрьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки проводили праздник дома. Занимались бытовыми и хозяйскими делами, чтобы удача сопутствовала весь следующий год.
Хозяйки готовили пироги и приглашали к столу родственников, друзей и соседей.
Мужчины утепляли дома, сараи и погреба.
Люди старались завершить старые дела, чтобы они не затянулись на долгое время.
Ходить в лес одному и охотиться — к болезням.
Отправляться в дальнюю дорогу — к неприятностям.
Оставлять без внимания деньги и документы — можно попасть в руки мошенников.
Начинать новые дела — они будут безуспешными.
Лежать на кровати — к тяжелым болезням.
Снегопад предвещал много зеленой травы в мае.
Мороз указывал на дальнейшую морозную погоду.
Собаки воют — к похолоданию.
Дует северный ветер — к заморозкам.