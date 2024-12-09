9 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества

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9 декабря отмечается День Героев Отечества, Международный день борьбы с коррупцией и Юрьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День Героев Отечества

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В эту дату чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Впервые в стране праздник справили 9 декабря 2007 года, однако он имеет вековые традиции и глубокие исторические корни. Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца.

Международные праздники

Международный день борьбы с коррупцией

Ежегодно 9 декабря в разных странах отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Праздник учрежден по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН) и призван привлечь общественное внимание к проблеме коррупции во всем мире.

Фото Sinenkiy, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 декабря

День имбирного чая.

День грузчика.

День белой вороны.

День рождения компьютерной мыши.

День баянов.

Международный день памяти жертв преступления геноцида.

Всемирный день техно-музыки.

Церковные праздники

День памяти святого Иннокентия Иркутского

День памяти святого Иннокентия Иркутского отмечается 9 декабря православной церковью. Иннокентий Иркутский, в мире Иосиф, родился в 1797 году в семье священника. Он стал одним из наиболее значительных архиереев Сибирской земли и сыграл важную роль в распространении православия на Дальнем Востоке и среди коренных народов Сибири.

Фото Jan van Dasler, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 9 декабря

День памяти преподобного Стилиана Пафлагонского.

День памяти преподобного Иакова Сирийского.

День памяти преподобного Алипия Столпника.

Традиции и приметы на 9 декабря

9 декабря в народе отмечается Юрьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки проводили праздник дома. Занимались бытовыми и хозяйскими делами, чтобы удача сопутствовала весь следующий год.

Хозяйки готовили пироги и приглашали к столу родственников, друзей и соседей.

Мужчины утепляли дома, сараи и погреба.

Люди старались завершить старые дела, чтобы они не затянулись на долгое время.

Фото GMVozd, iStock

Что нельзя делать

Ходить в лес одному и охотиться — к болезням.

Отправляться в дальнюю дорогу — к неприятностям.

Оставлять без внимания деньги и документы — можно попасть в руки мошенников.

Начинать новые дела — они будут безуспешными.

Лежать на кровати — к тяжелым болезням.

Погодные приметы