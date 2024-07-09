9 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

9 июля отмечается День фантазии и юмора, День моды и День памяти преподобного Давида Солунского. Рассказали, какие еще праздники в России и мире выпали на этот день.

Международные праздники

День сахарного печенья

Праздник посвящен кондитерскому изделию, которое продолжает оставаться одним из самых востребованных на рынке. Простота и отменные вкусовые качества сахарного печенья давно сделали его любимым лакомством многих.

Фото mphillips007/istockphoto.com

День моды

9 июля празднуется День моды. В этот день принято изучать модные тренды и обновлять гардероб. Кроме того, этот праздник имеет отношение не только к одежде, но и к популярным трендам во всех сферах: спорте, кулинарии и пр.

Фото Image Source/istockphoto.com

Международный день уничтожения оружия

9 июля отмечается Международный день уничтожения оружия. Сегодня гуманисты призывают к миру и завершению международных конфликтов. Кроме того, 9 июля вспоминают известный роман Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 июля

День фантазии и юмора;

День веры в единорогов;

День зова горизонта;

День без бюстгальтера в США;

День посадки деревьев в Камбодже.

Церковные праздники

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Тихвинская Богоматерь выступает защитницей детей и семейных отношений. Ей молятся, чтобы новорожденные были спокойные и хорошо развивались, школьники учились, а подростки не связывались с дурными компаниями.

Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

День памяти преподобного Давида Солунского

Преподобный Давид получил от Бога дар, многих исцелил от болезней. Всем, приходившим к нему, он давал полезные советы, утешал в бедах. Верующие молятся ему об избавлении от различных душевных и телесных болезней.

Традиции и приметы на 9 июля

9 июля 2024 года православные верующие чтят память преподобного Давида Солунского. В народе этот праздник получил название Давид Земляничник.

Традиции праздника

В этот день принято ходить в церковь и молиться святому о выздоровлении.

В день Давида Земляничника идут в лес собирать землянику. После обязательно пекут пироги с ароматной ягодой, заваривают чай с листьями земляники.

Чтобы освежить кожу и придать ей бархатистость, молодые девушки умываются земляничной росой.

Фото Sofia Popovych/istockphoto.com

Что нельзя делать в этот день

Предки считали, что в этот день беременным нельзя выходить из дома без земляники или ее листьев. Если этого не сделать, роды будут тяжелыми.

Женщинам запрещается надевать чужие украшения, иначе можно отдать свое счастье.

Запрещается обижать домашних животных — это приведет к гибели и разорению скота.

Нельзя планировать свадьбу, венчание и помолвку — брак будет недолгим.

Погодные приметы