9 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

9 ноября отмечается Всемирный день усыновления, День ромовой бабы и День Нестора Летописца. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День ромовой бабы

9 ноября отмечается День ромовой бабы, который посвящен популярному десерту. Ромовая баба — это кекс, сделанный из сладкого дрожжевого теста, в которое часто добавляют изюм или цукаты. После выпечки он пропитывается сахарным сиропом с ароматом рома, а верхняя часть покрывается сахарной помадкой или глазурью.

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Международные праздники

Всемирный день усыновления

9 ноября во всем мире празднуют Всемирный день усыновления. Этот праздник был создан для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы детей-сирот и семей, которые принимают их.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 ноября

Дeнь cпeциaльнoгo oтpядa быcтpoгo peaгиpoвaния МВД РФ (COБР);

Международный день против фашизма и антисемитизма;

День хранительницы домашнего очага;

День рождения неоновой рекламы;

Всемирный день лизинга;

День клюквенного чизкейка в США;

День чикенбургера в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Нестора Летописца

Преподобный Нестор Летописец — важная фигура русской истории и христианстве. Он был монахом Киево-Печерской лавры и известен как автор «Повести временных лет», одного из первых и самых значительных русских летописных произведений. Нестор не только записывал события, но и стремился передать духовные и нравственные уроки, вытекающие из исторических свершений.

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Какие еще церковные праздники отмечают 9 ноября

День памяти святого мученика Нестора Солунского.

Традиции и приметы на 9 ноября

9 ноября православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца, в народе просто — День Нестора Летописца. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Люди посещали церковь и молились.

В этот день давали обеты, клятвы или обещания.

Девушки плели «общую пелену» на икону Пресвятой Богородицы. По поверьям она приносила в дом мир и радость. Ткань изготавливали днем или ночью, а утром относили в церковь для освящения.

Хозяйки делали уборку и наводили порядки в доме.

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Что нельзя делать

Сквернословить и ссориться — к длительным конфликтам.

Переедать и потакать своим слабостям — иначе будут проблемы.

Давать обещания и клятвы — к неприятностям в жизни.

Погодные приметы