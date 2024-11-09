9 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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9 ноября отмечается Всемирный день усыновления, День ромовой бабы и День Нестора Летописца. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
9 ноября отмечается День ромовой бабы, который посвящен популярному десерту. Ромовая баба — это кекс, сделанный из сладкого дрожжевого теста, в которое часто добавляют изюм или цукаты. После выпечки он пропитывается сахарным сиропом с ароматом рома, а верхняя часть покрывается сахарной помадкой или глазурью.
9 ноября во всем мире празднуют Всемирный день усыновления. Этот праздник был создан для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы детей-сирот и семей, которые принимают их.
Дeнь cпeциaльнoгo oтpядa быcтpoгo peaгиpoвaния МВД РФ (COБР);
Международный день против фашизма и антисемитизма;
День хранительницы домашнего очага;
День рождения неоновой рекламы;
Всемирный день лизинга;
День клюквенного чизкейка в США;
День чикенбургера в США.
Преподобный Нестор Летописец — важная фигура русской истории и христианстве. Он был монахом Киево-Печерской лавры и известен как автор «Повести временных лет», одного из первых и самых значительных русских летописных произведений. Нестор не только записывал события, но и стремился передать духовные и нравственные уроки, вытекающие из исторических свершений.
День памяти святого мученика Нестора Солунского.
9 ноября православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца, в народе просто — День Нестора Летописца. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Люди посещали церковь и молились.
В этот день давали обеты, клятвы или обещания.
Девушки плели «общую пелену» на икону Пресвятой Богородицы. По поверьям она приносила в дом мир и радость. Ткань изготавливали днем или ночью, а утром относили в церковь для освящения.
Хозяйки делали уборку и наводили порядки в доме.
Сквернословить и ссориться — к длительным конфликтам.
Переедать и потакать своим слабостям — иначе будут проблемы.
Давать обещания и клятвы — к неприятностям в жизни.
Если на протяжении нескольких дней дует сильный ветер, то будут осадки.
Иней на деревьях — будет мороз.
Утренний туман — к оттепели.
Если снег выпал на сырую землю, будет ранняя весна и много подснежников.
Гусь на воду вышел и долго плавает — к нескорым холодам.