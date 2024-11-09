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Какой сегодня праздник: что за день 9 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

9 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

9 ноября отмечается Всемирный день усыновления
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день усыновления
Фото evgenyatamanenko, iStock
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9 ноября отмечается Всемирный день усыновления, День ромовой бабы и День Нестора Летописца. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День ромовой бабы

9 ноября отмечается День ромовой бабы, который посвящен популярному десерту. Ромовая баба — это кекс, сделанный из сладкого дрожжевого теста, в которое часто добавляют изюм или цукаты. После выпечки он пропитывается сахарным сиропом с ароматом рома, а верхняя часть покрывается сахарной помадкой или глазурью.

День ромовой бабы
Фото svariophoto, iStock

Международные праздники

Всемирный день усыновления

9 ноября во всем мире празднуют Всемирный день усыновления. Этот праздник был создан для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы детей-сирот и семей, которые принимают их.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 ноября

  • Дeнь cпeциaльнoгo oтpядa быcтpoгo peaгиpoвaния МВД РФ (COБР);

  • Международный день против фашизма и антисемитизма;

  • День хранительницы домашнего очага;

  • День рождения неоновой рекламы;

  • Всемирный день лизинга;

  • День клюквенного чизкейка в США;

  • День чикенбургера в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Нестора Летописца

Преподобный Нестор Летописец — важная фигура русской истории и христианстве. Он был монахом Киево-Печерской лавры и известен как автор «Повести временных лет», одного из первых и самых значительных русских летописных произведений. Нестор не только записывал события, но и стремился передать духовные и нравственные уроки, вытекающие из исторических свершений.

День памяти преподобного Нестора Летописца
Фото Sapozhnikov Pavel, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 9 ноября

  • День памяти святого мученика Нестора Солунского.

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Традиции и приметы на 9 ноября

9 ноября православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца, в народе просто — День Нестора Летописца. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Люди посещали церковь и молились.

  • В этот день давали обеты, клятвы или обещания.

  • Девушки плели «общую пелену» на икону Пресвятой Богородицы. По поверьям она приносила в дом мир и радость. Ткань изготавливали днем или ночью, а утром относили в церковь для освящения.

  • Хозяйки делали уборку и наводили порядки в доме.

Уборка дома
Фото urbazon, iStock

Что нельзя делать

  • Сквернословить и ссориться — к длительным конфликтам.

  • Переедать и потакать своим слабостям — иначе будут проблемы.

  • Давать обещания и клятвы — к неприятностям в жизни.

Погодные приметы

  • Если на протяжении нескольких дней дует сильный ветер, то будут осадки.

  • Иней на деревьях — будет мороз.

  • Утренний туман — к оттепели.

  • Если снег выпал на сырую землю, будет ранняя весна и много подснежников.

  • Гусь на воду вышел и долго плавает — к нескорым холодам.

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