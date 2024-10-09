9 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

9 октября, 00:05
9 октября отмечается Всемирный день почты, День специальной пожарной охраны МЧС России и Иоанн Богослов. Какие еще праздники выпали на эту дату — рассказали в новом материале.
9 октября 1947 года создали специальный отдел для организации и руководства подразделениями по охране особо важных и режимных предприятий в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР. Простыми словами, сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной безопасности специальных объектов.
Каждый год 9 октября отмечается Всемирный день почты. Именно в этот октябрьский день в 1874 году в столице Швейцарии был создан Всемирный почтовый союз. Официальное сообщение о проведении торжества прозвучало с трибуны Конгресса ВПС, состоявшегося в 1969 году.
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;
День отражений в лужах;
День любопытных событий;
День гвоздестояния;
Международный день юлы;
Всемирный день нанотехнологий.
Иоанн Богослов — один из 12 апостолов и единственный умерший из них естественной смертью. Ему традиционно приписывают написание четвертого Евангелия и трех посланий Нового Завета.
День прославления святителя Тихона.
9 октября православная церковь чтит память святого апостола Иоанна Богослова, в народе просто Иоанн Богослов. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В праздник шли в церковь и молились перед иконой святого. У него просили исцеления от телесных и душевных недугов, укрепления семейных уз.
Предки в этот день устраивали смотрины в доме невесты. Родственников жениха приветствовали застольем. Но если девушка не была готова к замужеству, их потчевали за воротами. В знак отказа передавали тыкву с лентами.
Ругаться и спорить со старшими — к проблемам в семье.
Носить поношенную обувь — к неудачам.
Пользоваться острыми предметами — к ссорам с близкими.
Венчаться — к несчастью в семье.
Пить спиртное — будет безденежье.
Вечером небо окрасилось в розовый цвет — будет теплая погода.
С вишни облетели все листья — к ранней зиме.
Дождь со снегом — в январе будет оттепель.
Яркие звезды в небе — к потеплению, тусклые — к похолоданию.