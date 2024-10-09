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Какой сегодня праздник: что за день 9 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

9 октября, 00:05

3 мин.

9 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день почты
Фото Orbon Alija, iStock
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9 октября отмечается Всемирный день почты, День специальной пожарной охраны МЧС России и Иоанн Богослов. Какие еще праздники выпали на эту дату — рассказали в новом материале.

Праздники в России

День специальной пожарной охраны МЧС России

9 октября 1947 года создали специальный отдел для организации и руководства подразделениями по охране особо важных и режимных предприятий в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР. Простыми словами, сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной безопасности специальных объектов.

День специальной пожарной охраны МЧС России
Фото DmyTo, iStock

Международные праздники

Всемирный день почты

Каждый год 9 октября отмечается Всемирный день почты. Именно в этот октябрьский день в 1874 году в столице Швейцарии был создан Всемирный почтовый союз. Официальное сообщение о проведении торжества прозвучало с трибуны Конгресса ВПС, состоявшегося в 1969 году.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 октября

  • День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;

  • День отражений в лужах;

  • День любопытных событий;

  • День гвоздестояния;

  • Международный день юлы;

  • Всемирный день нанотехнологий.

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Церковные праздники

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн Богослов — один из 12 апостолов и единственный умерший из них естественной смертью. Ему традиционно приписывают написание четвертого Евангелия и трех посланий Нового Завета.

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Фото Vladislav Zolotov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 9 октября

  • День прославления святителя Тихона.

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Традиции и приметы на 9 октября

9 октября православная церковь чтит память святого апостола Иоанна Богослова, в народе просто Иоанн Богослов. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В праздник шли в церковь и молились перед иконой святого. У него просили исцеления от телесных и душевных недугов, укрепления семейных уз.

  • Предки в этот день устраивали смотрины в доме невесты. Родственников жениха приветствовали застольем. Но если девушка не была готова к замужеству, их потчевали за воротами. В знак отказа передавали тыкву с лентами.

Много тыквы
Фото AnVyChicago, iStock

Что нельзя делать

  • Ругаться и спорить со старшими — к проблемам в семье.

  • Носить поношенную обувь — к неудачам.

  • Пользоваться острыми предметами — к ссорам с близкими.

  • Венчаться — к несчастью в семье.

  • Пить спиртное — будет безденежье.

Погодные приметы

  • Вечером небо окрасилось в розовый цвет — будет теплая погода.

  • С вишни облетели все листья — к ранней зиме.

  • Дождь со снегом — в январе будет оттепель.

  • Яркие звезды в небе — к потеплению, тусклые — к похолоданию.

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