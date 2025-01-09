9 января: какой сегодня праздник в России и в мире

9 января отмечается Международный день хореографа, День игры в снежки и Степанов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Международный день хореографа

9 января отмечается Международный день хореографа. Это праздник людей, которые занимаются танцевальным искусством и обучают ему будущих исполнителей.

День игры в снежки

9 января во многих странах отмечается День игры в снежки. Проказничать и бросать друг в друга снежные комки люди начали давно, поэтому определить откуда пошла эта зимняя забава сложно.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 января

День игры в прятки зимой.

День путешествия на воздушном шаре.

День абрикоса в США.

День школьников и студентов в Вьетнаме.

День поэзии на работе в США.

День мучеников в Панаме.

Церковные праздники

День памяти архидиакона Стефана Первомученика

День памяти архидиакона Стефана Первомученика отмечается 9 января в православной церкви. Он был одним из первых семи диаконов, избранных апостолами для помощи в служении и распространения христианства. Стефан отличался благочестивой жизнью и совершал чудеса, что вызвало зависть у некоторых иудеев, которые обвинили его в богохульстве. Он был схвачен и, после ложного судебного разбирательства, осужден на смерть. Его побили камнями, и он стал первыми мучеником, который отдал жизнь за Христа.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 9 января

День памяти преподобного Феодора Начертанного.

День памяти святителя Феодора Константинопольского.

Традиции и приметы на 9 января

9 января в народе отмечается Степанов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки в этот день договаривались с пастухами на период с весны по осень.

На Руси поили лошадей из серебряной посуды, чтобы они были здоровые и крепкие.

Продолжались Святки, люди угощали друг друга сладостями и пряниками, от которых нельзя отказываться. Иначе можно было навлечь на себя нечистую силу.

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Что нельзя делать:

Рубить дрова до заката — можно получить рану.

Мужчинам брать в руки ножи, чтобы не лишиться мужской силы.

Шить и ткать — к потере памяти.

Выбрасывать остатки еды и крошки, их лучше отдать животным и птицам.

Отказывать в просьбах — к неприятностям.

Погодные приметы: