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Какой сегодня праздник: что за день 9 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

9 января: какой сегодня праздник в России и в мире

9 января отмечается Международный день хореографа
Мария Задорожная
Автор
Международный день хореографа
Фото DragonImages, iStock
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9 января отмечается Международный день хореографа, День игры в снежки и Степанов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Международный день хореографа

9 января отмечается Международный день хореографа. Это праздник людей, которые занимаются танцевальным искусством и обучают ему будущих исполнителей.

День игры в снежки

9 января во многих странах отмечается День игры в снежки. Проказничать и бросать друг в друга снежные комки люди начали давно, поэтому определить откуда пошла эта зимняя забава сложно.

День игры в снежки
Фото evgenyatamanenko, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 января

  • День игры в прятки зимой.

  • День путешествия на воздушном шаре.

  • День абрикоса в США.

  • День школьников и студентов в Вьетнаме.

  • День поэзии на работе в США.

  • День мучеников в Панаме.

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Церковные праздники

День памяти архидиакона Стефана Первомученика

День памяти архидиакона Стефана Первомученика отмечается 9 января в православной церкви. Он был одним из первых семи диаконов, избранных апостолами для помощи в служении и распространения христианства. Стефан отличался благочестивой жизнью и совершал чудеса, что вызвало зависть у некоторых иудеев, которые обвинили его в богохульстве. Он был схвачен и, после ложного судебного разбирательства, осужден на смерть. Его побили камнями, и он стал первыми мучеником, который отдал жизнь за Христа.

День памяти архидиакона Стефана Первомученика
Фото Oleksii Kononenko, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 9 января

  • День памяти преподобного Феодора Начертанного.

  • День памяти святителя Феодора Константинопольского.

Традиции и приметы на 9 января

9 января в народе отмечается Степанов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки в этот день договаривались с пастухами на период с весны по осень.

  • На Руси поили лошадей из серебряной посуды, чтобы они были здоровые и крепкие.

  • Продолжались Святки, люди угощали друг друга сладостями и пряниками, от которых нельзя отказываться. Иначе можно было навлечь на себя нечистую силу.

Пряники в банке
Фото SanyaSM, iStock

Что нельзя делать:

  • Рубить дрова до заката — можно получить рану.

  • Мужчинам брать в руки ножи, чтобы не лишиться мужской силы.

  • Шить и ткать — к потере памяти.

  • Выбрасывать остатки еды и крошки, их лучше отдать животным и птицам.

  • Отказывать в просьбах — к неприятностям.

Погодные приметы:

  • Снег идет большими хлопьями — будет ненастье.

  • Снегопад предвещает много грибов и ягод.

  • Вороны собираются на верхушках деревьев — к морозам.

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