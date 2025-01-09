9 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
9 января отмечается Международный день хореографа, День игры в снежки и Степанов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
9 января отмечается Международный день хореографа. Это праздник людей, которые занимаются танцевальным искусством и обучают ему будущих исполнителей.
9 января во многих странах отмечается День игры в снежки. Проказничать и бросать друг в друга снежные комки люди начали давно, поэтому определить откуда пошла эта зимняя забава сложно.
День игры в прятки зимой.
День путешествия на воздушном шаре.
День абрикоса в США.
День школьников и студентов в Вьетнаме.
День поэзии на работе в США.
День мучеников в Панаме.
День памяти архидиакона Стефана Первомученика отмечается 9 января в православной церкви. Он был одним из первых семи диаконов, избранных апостолами для помощи в служении и распространения христианства. Стефан отличался благочестивой жизнью и совершал чудеса, что вызвало зависть у некоторых иудеев, которые обвинили его в богохульстве. Он был схвачен и, после ложного судебного разбирательства, осужден на смерть. Его побили камнями, и он стал первыми мучеником, который отдал жизнь за Христа.
День памяти преподобного Феодора Начертанного.
День памяти святителя Феодора Константинопольского.
9 января в народе отмечается Степанов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки в этот день договаривались с пастухами на период с весны по осень.
На Руси поили лошадей из серебряной посуды, чтобы они были здоровые и крепкие.
Продолжались Святки, люди угощали друг друга сладостями и пряниками, от которых нельзя отказываться. Иначе можно было навлечь на себя нечистую силу.
Рубить дрова до заката — можно получить рану.
Мужчинам брать в руки ножи, чтобы не лишиться мужской силы.
Шить и ткать — к потере памяти.
Выбрасывать остатки еды и крошки, их лучше отдать животным и птицам.
Отказывать в просьбах — к неприятностям.
Снег идет большими хлопьями — будет ненастье.
Снегопад предвещает много грибов и ягод.
Вороны собираются на верхушках деревьев — к морозам.