Каникулы у первоклассников в 2024-2025 году: график и дополнительные каникулы

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Российские школы самостоятельно утверждают время начала и окончания каникул, поэтому даты в разных учебных заведениях могут отличаться. Однако школы обязаны учитывать рекомендации Министерства образования РФ. Рассказываем, как предлагают отдыхать первоклассникам в учебном году 2024-2025.

Точные даты каникул публикуются на официальном сайте конкретного учебного заведения. График должен появиться позднее сентября.

Даты каникул первоклассников по четвертям

В 2024-2025 учебном году отдых для первоклассников запланирован по следующему графику:

Осенние каникулы: с 28 октября по 4 ноября. Длительность — 7 дней.

Зимние каникулы: с 30 декабря по 12 января 2025 года. Длительность — 14 дней.

Весенние каникулы: с 24 марта по 31 марта. Длительность — 7 дней.

Летние каникулы: с 25 мая по 31 августа. Длительность — 99 дней.

При этом первоклассники также будут отдыхать в нерабочие праздничные дни — в День народного единства (4 ноября), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая).

Дополнительные каникулы для первоклассников

Учащиеся первых классов в третьей четверти 2025 года будут дополнительно отдыхать с 17 по 24 февраля.