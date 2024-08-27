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Каникулы у первоклассников в 2024 и 2025 году: когда будут — график
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:30

1 мин.

Каникулы у первоклассников в 2024-2025 году: график и дополнительные каникулы

Мария Задорожная
Автор
Первоклассник радуется каникулам
Фото SbytovaMN/istockphoto.com
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Российские школы самостоятельно утверждают время начала и окончания каникул, поэтому даты в разных учебных заведениях могут отличаться. Однако школы обязаны учитывать рекомендации Министерства образования РФ. Рассказываем, как предлагают отдыхать первоклассникам в учебном году 2024-2025.

Точные даты каникул публикуются на официальном сайте конкретного учебного заведения. График должен появиться позднее сентября.

Даты каникул первоклассников по четвертям

В 2024-2025 учебном году отдых для первоклассников запланирован по следующему графику:

  • Осенние каникулы: с 28 октября по 4 ноября. Длительность — 7 дней.

  • Зимние каникулы: с 30 декабря по 12 января 2025 года. Длительность — 14 дней.

  • Весенние каникулы: с 24 марта по 31 марта. Длительность — 7 дней.

  • Летние каникулы: с 25 мая по 31 августа. Длительность — 99 дней.

При этом первоклассники также будут отдыхать в нерабочие праздничные дни — в День народного единства (4 ноября), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая).

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Дополнительные каникулы для первоклассников

Учащиеся первых классов в третьей четверти 2025 года будут дополнительно отдыхать с 17 по 24 февраля.

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