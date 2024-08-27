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Каникулы у школьников 2024-2025: когда будут — график по четвертям и по триместрам
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:25

2 мин.

Каникулы 2024-2025 для школьников: общие сведения и график

Мария Задорожная
Автор
Счастливые школьники
Фото Kuzmichstudio/istockphoto.com
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Администрация российских учебных заведений самостоятельно утверждает график каникул на новый учебный год. Однако при его составлении школа должна ориентироваться на рекомендации Министерства образования РФ. Рассказали, когда школьникам предлагают отдыхать в учебном году 2024-2025, а также какие есть особенности каникул при обучении по четвертям и по триместрам.

Точные даты каникул публикуются не позднее сентября на официальном сайте каждой школы.

Даты каникул школьников в 2024 году по четвертям

Четвертная система давно закрепилась в отечественной системе образования. Она делит учебный год на четыре части: первая четверть длится с сентября до конца октября, вторая — с ноября до Нового года, третья — с января до конца марта и четвертая — с апреля до конца мая. По такой системе все школьники отправляются на каникулы четыре раза в год.

График каникул для школьников, обучающихся по четвертям:

  • осенние каникулы — с 28 октября по 4 ноября 2024 года, продолжительность — 7 дней;

  • зимние каникулы — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года продолжительность — 14 дней;

  • весенние каникулы — с 24 по 31 марта 2025 года, продолжительность — 7 дней;

  • летние каникулы — с 25 мая по 31 августа 2025 года, продолжительность — 99 дней.

Школьники в коридоре школы
Фото standret/istockphoto.com

Однако окончание учебного года у учащиеся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания экзаменов. Также дополнительные каникулы предусмотрены для первоклассников в третьей четверти: с 17 по 24 февраля 2025 года.

Кроме того, обучающиеся будут отдыхать в выходные дни государственных праздников: День народного единства (4 ноября), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая).

График каникул у&nbsp;первоклассников в&nbsp;учебном году 2024-2025. Каникулы у первоклассников в 2024-2025 году: график и дополнительные каникулы

Даты каникул школьников в 2024 году по триместрам

Триместровая система — это новая система организации учебного процесса для российских школ. В России ее практикуют чаще всего учебные заведения в Московской области. Основной принцип триместровой системы — школьники учатся пять недель, затем одну неделю отдыхают.

Рекомендуется установить такие даты каникул для триместровой системы в 2024-2025 учебном году:

  • С 5 по 13 октября 2024 года.

  • С 16 по 24 ноября 2024 года.

  • С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

  • С 15 по 24 февраля 2025 года.

  • С 5 по 13 апреля 2025 года.

Кроме того, обучающиеся по триместрам также отдыхают в выходные дни государственных праздников, установленные законом.

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