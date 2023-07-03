Клинер объяснил, как избавиться от пятен чая

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Черный чай — один из самых любимых напитков, независимо от сезона. Однако,если он попал на одежду, избавиться от пятна будет крайне сложно. Как это сделать правильно, специально для СЭ рассказал директор клининговой компании Никита Буханцев. «Намыльте пятно от чая хозяйственным мылом и опустите в раствор из горячей воды, лимонной кислоты (50-70 г) и одной столовой ложки пятновыводителя. Оставьте так на два-три часа. После нужно будет только прополоскать вещь», — заключил эксперт
Как удалить другие сложные пятна простыми народными способами, читайте в полной версии материала СЭ от 2 июля.
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