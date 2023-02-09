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Сегодня, 20:15

Клинер рассказала, как за 15 минут сделать квартиру опрятнее

Ольга Стрельникова
Фото yanalya/Freepik
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Руководитель клининговой компании Кристина Полонская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как за 15 минут сделать квартиру опрятнее. «Мы часто слышим фразу: ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. Также можно сказать и про уборку, ведь начнешь убираться — закончишь только к вечеру».

Прежде всего, Кристина Полонская порекомендовала убрать все лишнее с пола: детские игрушки, разбросанную обувь или любимые косточки собаки. «Грязный и захламленный пол хуже, чем грязный, но опрятный. Разложите все предметы по своим местам», — пояснила эксперт.

Далее уберите в стиральную машинку или специальную корзину грязное белье. Возьмите пакет и выбросите все лишнее с полок и тумб: старые журналы, ненужные чеки, фантики, обертки и так далее. «Эта хитрость позволит быстро создать визуальный порядок и увеличить пространство», — пояснила специалист по клиннингу. Также визуально увеличивают пространство и придают ему свежий опрятный вид чистые зеркала. Не забудьте протереть зеркало и раковину в ванной и составить все аккуратно на полке.

Если вы ждете гостей, важно успеть протереть стол и составить всю грязную посуду в раковину (если она есть). «Посуду можете залить моющим средством и водой — потом будет легче ее отмыть, так как застарелый жир успеет отмокнуть», — поделилась лайфхаком Кристина Полонская.

Последний важный штрих, по словам эксперта — свежий воздух. Обязательно проветрите квартиру перед приходом гостей, чтобы избавить пространство от лишних запахов и наполнить его чистым воздухом, резюмировала специалист по клиннингу.

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