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Клинический психолог рассказала, как новый тренд ни-ни влияет на психику зумеров
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:30

2 мин.

Клинический психолог рассказала, как новый тренд «ни-ни» влияет на психику зумеров

Мария Задорожная
Автор
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог
Подросток в кровати слушает музыку
Фото fcafotodigital, iStock
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Современный мир сталкивается с новыми социальными и культурными явлениями, которые оказывают серьезное влияние на психическое здоровье молодежи. Одним из таких трендов стал «ни-ни», известный за рубежом как NEET (not in employment, education, or training). Этот термин обозначает людей, которые не работают, не учатся, и, как показывает практика, все больше представителей поколения Z (зумеров) выбирают этот путь. В эксклюзивной беседе с «СЭ» клинический психолог Милана Погорелова рассказала, как тренд на бездельничество может повлиять на психику молодого поколения.

«Процент молодежи, идентифицирующей себя как NEET, растет. Причины этому могут быть различными: от экономических сложностей, отсутствия работы по специальности до желания «отдохнуть» в условиях стресса и неопределенности, которые обострились во время пандемии COVID-19. Однако такой выбор имеет как положительные, так и отрицательные последствия для психики», — сказала эксперт.

С одной стороны, для некоторых зумеров период «ни-ни» становится возможностью сохранить психологическое здоровье и избежать выгорания в условиях жесткой конкурентной среды. Данная пауза позволяет им переосмыслить желания, определить реальные цели и заняться саморазвитием. Специалист отметила, что в это время многие находят хобби, развивают креативные способности или занимаются волонтерством.


С другой стороны, продолжительное бездельничество может привести к чувству беспомощности, тревожности и депрессии. Человек, не имеющий ясной цели и структуры в жизни, может начать испытывать снижение самооценки и страх перед будущим. Отсутствие социальной активности и общения также негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии, что ведет к изоляции и ухудшению социальной адаптации.

«Важно создать пространство, где молодые люди смогут обсуждать чувства и переживания, получать поддержку и понимание. Образовательные учреждения, родители и общественные организации могут сыграть значимую роль в этом вопросе, предложить молодым людям ресурсы и возможности для налаживания связей и поиска новых путей самореализации», — подчеркнула Погорелова.

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