Стало известно, когда будет пик звездопада Персеиды в 2024 году

Звездопад Персеиды в 2024 году проходит с 17 июля по 24 августа, передает «СЭ». Однако пик космического явления придется на ночи с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Астроном Сергей Назаров уверяет, что в это время можно наблюдать до 100 метеоров в час в условиях идеальной погоды.

При этом самый сильный метеорный поток пройдет 12 августа с 16.00 до 19.00 по московскому времени.

Чтобы максимально насладиться звездопадом, эксперт рекомендует выбирать ясные дни ближе к пику активности космического явления. Кроме того, следует проверить фазы Луны.

«Лучшее время, чтобы наблюдать за звездопадами, — новолуние, когда спутник Земли обладает наименьшей яркостью. Когда полная Луна освещает небо, свет метеоров может быть незаметен невооруженному глазу», — отметил специалист.

Кроме того, на звездопад Персеиды лучше всего смотреть за городом. Уличные фонари, рекламные щиты, окна зданий сильно снижают видимость метеоров.