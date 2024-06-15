Когда отмечают Курбан-байрам в 2024 году

Курбан-байрам приходится на десятый день месяца Зуль-хиджа в мусульманском календаре. Отмечается торжество через 70 дней после Ураза-байрама и не имеет фиксированной даты.

Дата Курбан-байрама в 2024 году

В 2024 году Курбан-байрам выпадает на 16 июня, воскресенье. Отмечается праздник три дня и продлится до 18 июня, вторника.

Кроме того, в некоторых исламских странах, например в Саудовской Аравии, празднование Курбан-байрама может длиться две недели.

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Суть праздника Курбан-байрам

На Курбан-байрам верующие закалывают барана и приносят его в качестве жертвы. Традиция совершать жертвоприношение ведется от пророка Ибрахима. В знак любви к Всевышнему Аллах велел ему принести в жертву самое дорогое — родного сына. Пророк не мог пойти против Творца и собрался убить сына Исмаиля, однако в последний момент Всевышний сделал так, чтобы нож пророка перестал резать и велел ему заколоть барана. За крепость веры Аллах вознаградил Ибрахима, и позже у него родился второй сын Исхак.

Будут ли выходные дни на Курбан-байрам

В регионах, где распространен ислам, власти установили на Курбан-байрам официальный выходной. В этот день отдыхают жители Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Башкирии и Чечни. Однако в этом году праздник и так выпал на выходной день. Никаких переносов выходного дня на будний не предполагается.