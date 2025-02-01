Кто родился 1 февраля: список известных личностей

Читайте нас в

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 февраля.

Лев Лещенко

Лев Валерианович Лещенко — советский и российский эстрадный певец, педагог, Народный артист РСФСР. Родился 1 февраля 1942 года в Москве. Сегодня ему исполняется 83 года. Популярность певцу принесли песни «День Победы», «Прощай», «Ни минуты покоя» и др.

Борис Ельцин

Борис Николаевич Ельцин — советский и российский государственный деятель, политик. Родился 1 февраля 1931 в селе Бутка, Свердловской области. Известен как первый Президент Российский Федерации (1991-1999). Не стало политика в 2007 году.

Фото Виктор Ахломов, Известия

Кто еще родился 1 февраля