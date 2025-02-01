Кто родился 1 февраля: список известных личностей
1 февраля день рождения отмечает Лев Лещенко
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 февраля.
Лев Лещенко
Лев Валерианович Лещенко — советский и российский эстрадный певец, педагог, Народный артист РСФСР. Родился 1 февраля 1942 года в Москве. Сегодня ему исполняется 83 года. Популярность певцу принесли песни «День Победы», «Прощай», «Ни минуты покоя» и др.
Борис Ельцин
Борис Николаевич Ельцин — советский и российский государственный деятель, политик. Родился 1 февраля 1931 в селе Бутка, Свердловской области. Известен как первый Президент Российский Федерации (1991-1999). Не стало политика в 2007 году.
Фото Виктор Ахломов, Известия
Кто еще родился 1 февраля
- Гарри Стайлс (1994) — английский певец, автор песен и актер.
- Джузеппе Росси (1987) — итальянский футболист, нападающий.
- Брэндон Ли (1965 — 1993) — американский киноактер.
- Юрий Лоза (1954) — советский и российский певец, композитор, автор песен.
- Анатолий Панфилов (1951) — советский и российский политический и общественный деятель.
- Анатолий Фирсов (1941 — 2000) — советский хоккеист, олимпийский чемпион.
- Екатерина Максимова (1939 — 2009) — советская и российская балерина, хореограф, балетмейстер и педагог, Народная артистка СССР.
- Владимир Аксенов (1935 — 2024) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
- Кларк Гейбл (1901 — 1960) — американский киноактер, кинозвезда и секс-символ 1930-40-х годов.
- Евгений Замятин (1884 — 1937) — советский писатель и публицист.
- Владимир Бехтерев (1857 — 1927) — русский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии.