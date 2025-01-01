Кто родился 1 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 января.

Сергей Шакуров

Сергей Каюмович Шакуров — советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, телеведущий, Народный артист РСФСР. Родился 1 января 1942 года в Москве. Сегодня ему исполняется 83 года. Известность получил после выхода фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Помимо этого, он снимался в картинах «Я солдат, мама», «Каратель», «Месяц август», «Сто дней после детства», «Сибириада», «Вкус хлеба», «Рецепт ее молодости», «Площадь Восстания», «Друг», «Француз», «Божья тварь» и других.

Сергей Сосновский

Сергей Валентинович Сосновский — советский и российский актер театра и кино, Народный артист Российской Федерации. Родился 1 января 1955 года в Мокруше, Красноярский край. Известен по фильмам «Мой сводный брат Франкенштейн», «Жить» и «Юрьев день». Не стало актера в 2022 году.

Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press

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