Кто родился 10 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 января.
Ритик Награтх Рошан — индийский актер. Родился 10 января 1974 года в Мумбаи, Индия. Сегодня ему исполняется 51 год. Сыграл множество персонажей и известен своими танцевальными навыками. Является одним из самых высокооплачиваемых актеров Индии.
Эмили Мид — американская актриса. Родилась 10 января 1989 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Известна по ролям в фильмах «Забери мою душу» и «Двенадцать».
Джемейн Клемент (1974) — новозеландский актер, продюсер и музыкант.
Эван Хэндлер (1961) — американский актер.
Борис Войцеховский (1954 — 2023) — советский и российский актер и режиссер.
Уолтер Хилл (1942) — американский кинорежиссер и сценарист.
Валентина Теличкина (1945) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Роберт Вильсон (1936) — американский физик, Нобелевский лауреат.
Леонид Кравчук (1934 — 2022) — советский и украинский политический деятель.
Маргарита Анастасьева (1925 — 2022) — советская и российская писательница, актриса театра и кино, заслуженная актриса России.
Густав Гусак (1913 — 1991) — последний Президент социалистической Чехословакии (1975-1989).
Натан Рахлин (1906 — 1979) — советский дирижер, Народный артист СССР (1948).
Аркадий Трусов (1905 — 1982) — советский актер, Заслуженный артист РСФСР.
Алексей Толстой (1883 — 1945) — русский писатель и публицист.
Мишель Ней (1769 — 1815) — один из наиболее известных маршалов Франции времен Наполеона.