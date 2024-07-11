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Кто отмечает день рождения 11 июля: у кого из звезд день рождения 11 июля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 11 июля: список известных личностей

Мария Маковей
Автор
Модельер Джорджио Армани
Фото Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 июля.

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Джорджо Армани

Джорджо Армани — итальянский модельер, основатель компании Armani. Родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца, Италия. Сегодня ему исполняется 90 лет. Считается одним из богатейших людей в модной индустрии. Владеет на паях дубайским отелем-небоскребом Бурдж-Халифом и собственной гостиницей на родине.

Также Джорджио был художником по костюмам в таких известных картинах как «Матрица», «Американский жиголо», «Неприкасаемые» и «Молодой Папа».

Эдуард Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич — российский актер театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер и педагог. Родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Сегодня ему исполняется 59 лет. После окончания вуза 10 лет проработал в популярной программе «Сам себе режиссер» — писал тексты и был закадровым голосом.

Актер Эдуард Радзюкевич
Фото Global Look Press

В 2005 году Эдуард стал актером скетч-шоу «Дорогая передача». Но настоящую известность артисту принес юмористический проект под названием «6 кадров».

Вячеслав Анисин

Вячеслав Анисин — российский и советский хоккеист, тренер, многократный чемпион мира, Европы и СССР, участник легендарной суперсерии СССР — Канада 1972 года. Родился 11 июля 1951 года в Москве — сегодня ему исполнилось 73 года. Выступал за московские клубы ЦСКА, «Спартак» и «Крылья Советов», а также за ленинградский СКА.

Хоккеист Вячеслав Анисин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В чемпионатах Советского союза забросил 176 шайб в 509 матчах. Признан лучшим бомбардиром Чемпионата СССР 1973/74. За сборную Советского союза забросил 30 шайб в 97 матчах.

Кто еще родился 11 июля

  • Антон Табаков (1960) — российский бизнесмен и актер;

  • Елена Камбурова (1940) — советская и российская певица и актриса, Народная артистка РФ;

  • Юл Бриннер (1920 — 1985) — американский актер кино и театра русского происхождения;

  • Сергей Вернов (1910 — 1982) — советский физик, академик АН СССР, специалист в области физики космических лучей;

  • Рудольф Абель (1903 — 1971) — советский разведчик, полковник;

  • Джон Куинси Адамс (1767 — 1848) — 6-й президент США, первый официальный посланник США в России;

  • Олимпия Манчини (1637 — 1708) — Французская графиня де Суассон, племянница кардинала Мазарини;

  • Роберт Брюс (1274 — 1329) — шотландский король (1306-1329).

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