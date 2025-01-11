Кто родился 11 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 января.
Константин Юрьевич Хабенский — российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России. Родился 11 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 53 года. Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» и Антона Городецкого в дилогии Тимура Бекмамбетова («Ночной Дозор» и «Дневной Дозор».
Андрей Николаевич Малахов — популярный российский телеведущий и журналист. Родился 11 января 1972 года в Апатиты, Мурманская область. Сегодня ему исполняется 53 года. Известен как ведущий программ «Малахов», «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами» и «Песни от всей души».
Анна Руднева (1990) — российская певица и актриса, участница группы «Ранетки».
Антон Хабаров (1981) — российский актер театра и кино.
Аманда Пит (1972) — голливудская актриса.
Виктория Платова (1965) — российская писательница, автор детективных романов.
Георгий Тараторкин (1945 — 2017) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Владимир Венгеров (1920 — 1997) — советский киносценарист и режиссер.
Бернар Блие (1916 — 1989) — французский киноактер.
Альберт Хофман (1906 — 2008) — швейцарский химик, открывший в 1943 году наркотик ЛСД.
Рейнгольд Глиэр (1875 — 1956) — советский композитор, Народный артист СССР.
Михаил Клодт (1833 — 1902) — русский художник пейзажист второй половины XIX века.