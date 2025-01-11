Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 11 января: у кого из звезд день рождения 11 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 11 января: список известных личностей

11 января Народный артист России Константин Хабенский отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Константин Хабенский
Фото Андрей Эрштрем, Известия
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 января.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 11&nbsp;января&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 11 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Константин Хабенский

Константин Юрьевич Хабенский — российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России. Родился 11 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 53 года. Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» и Антона Городецкого в дилогии Тимура Бекмамбетова («Ночной Дозор» и «Дневной Дозор».

Константин Хабенский. Биография Константина Хабенского: благотворительность, съемки с Анджелиной Джоли и роль Корчного

Андрей Малахов

Андрей Николаевич Малахов — популярный российский телеведущий и журналист. Родился 11 января 1972 года в Апатиты, Мурманская область. Сегодня ему исполняется 53 года. Известен как ведущий программ «Малахов», «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами» и «Песни от всей души».

Андрей Малахов
Фото Павел Бедняков, Известия

Кто еще родился 11 января

  • Анна Руднева (1990) — российская певица и актриса, участница группы «Ранетки».

  • Антон Хабаров (1981) — российский актер театра и кино.

  • Аманда Пит (1972) — голливудская актриса.

  • Виктория Платова (1965) — российская писательница, автор детективных романов.

  • Георгий Тараторкин (1945 — 2017) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Владимир Венгеров (1920 — 1997) — советский киносценарист и режиссер.

  • Бернар Блие (1916 — 1989) — французский киноактер.

  • Альберт Хофман (1906 — 2008) — швейцарский химик, открывший в 1943 году наркотик ЛСД.

  • Рейнгольд Глиэр (1875 — 1956) — советский композитор, Народный артист СССР.

  • Михаил Клодт (1833 — 1902) — русский художник пейзажист второй половины XIX века.

Анастасия Заворотнюк, Анна Ковальчук и&nbsp;Татьяна Арнтгольц. 10 актрис — секс-символов российских сериалов нулевых
Новости холдинга
Соглашение между РФ и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января
Белый дом назвал условие для отмены Трампом санкций США против РФ
Джокович заявил, что его отравили свинцом и ртутью в Мельбурне в 2022 году
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже