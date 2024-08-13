Кто родился 13 августа: список известных личностей

Сегодня, 01:10
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 августа.
Альфред Хичкок — британский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Родился 13 августа 1899 года в Лейтонстоуне, Лондон, Великобритания. Режиссеру приписывается изобретение быстрого и дробного монтажа, который был ярко продемонстрирован в знаменитой сцене убийства в фильме «Психо».
Также Хичкок известен своими камео. Он любил появляться в эпизодах собственных фильмов в разных образах: случайный прохожий, уличный зевака и пр. Не стало режиссера в апреле 1980 года.
Фидель Кастро — кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008). Родился 13 августа 1926 года в Биране, Куба. Был руководителем «Движения 26 июля» — основной силы кубинской революции, которая впоследствии преобразовалось в Коммунистическую партию Кубы. Не стало политического деятеля в ноябре 2016 года.
Владимир Вдовиченков (1971) — российский актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации.
Себастиан Стэн (1982) — американский актер, наиболее известен по роли Баки Барнса в киновселенной Marvel.
Сальвадор Лурия (1912 — 1991) — американский микробиолог итальянского происхождения, Нобелевский лауреат.
Тамара Макарова (1907 — 1997) — советская актриса, педагог, Народная артистка СССР.
Феликс Ванкель (1902 -1988) — немецкий конструктор двигателей.
Жорж Андре (1889 — 1943) — французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр.
Карл Либкнехт (1871 — 1919) — немецкий революционер, деятель германского и международного рабочего движения.
Иван Сеченов (1829 — 1905) — русский физиолог, создатель физиологической школы.
Владимир Одоевский (1803 — 1869) — русский писатель-прозаик.
Юрий Лисянский (1773 — 1837) — русский мореплаватель и путешественник.