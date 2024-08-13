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Кто отмечает день рождения 13 августа: у кого из звезд день рождения 13 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:10

2 мин.

Кто родился 13 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Альфред Хичкок.
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 августа.

Альфред Хичкок

Альфред Хичкок — британский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Родился 13 августа 1899 года в Лейтонстоуне, Лондон, Великобритания. Режиссеру приписывается изобретение быстрого и дробного монтажа, который был ярко продемонстрирован в знаменитой сцене убийства в фильме «Психо».

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Также Хичкок известен своими камео. Он любил появляться в эпизодах собственных фильмов в разных образах: случайный прохожий, уличный зевака и пр. Не стало режиссера в апреле 1980 года.

Фидель Кастро

Фидель Кастро — кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008). Родился 13 августа 1926 года в Биране, Куба. Был руководителем «Движения 26 июля» — основной силы кубинской революции, которая впоследствии преобразовалось в Коммунистическую партию Кубы. Не стало политического деятеля в ноябре 2016 года.

Фидель Кастро.
Фото Global Look Press

Кто еще родился 13 августа

  • Владимир Вдовиченков (1971) — российский актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации.

  • Себастиан Стэн (1982) — американский актер, наиболее известен по роли Баки Барнса в киновселенной Marvel.

  • Сальвадор Лурия (1912 — 1991) — американский микробиолог итальянского происхождения, Нобелевский лауреат.

  • Тамара Макарова (1907 — 1997) — советская актриса, педагог, Народная артистка СССР.

  • Феликс Ванкель (1902 -1988) — немецкий конструктор двигателей.

  • Жорж Андре (1889 — 1943) — французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр.

  • Карл Либкнехт (1871 — 1919) — немецкий революционер, деятель германского и международного рабочего движения.

  • Иван Сеченов (1829 — 1905) — русский физиолог, создатель физиологической школы.

  • Владимир Одоевский (1803 — 1869) — русский писатель-прозаик.

  • Юрий Лисянский (1773 — 1837) — русский мореплаватель и путешественник.

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