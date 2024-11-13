Кто родился 13 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 ноября.
Джерард Батлер — британский актер. Родился 13 ноября 1969 года в Пейсли, Великобритания. Сегодня ему исполняется 55 лет. Известен зрителю по работам в таких фильмах, как «Призрак Оперы», «300 спартанцев», «Голая правда», «Законопослушный гражданин», «Охотник за головами», «Рок-н-рольщик», «Падение Олимпа» и «Падение Лондона», «Боги Египта», «Геошторм», «Падение Ангела».
Кэрин Элейн Джонсон, известная как Вупи Голдберг — американская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, сценарист. Родилась 13 ноября 1955 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 69 лет. Она стала знаменита в тот момент, когда Стивен Спилберг заметил ее в комедийном шоу и выбрал на главную роль в фильме «Цветы лиловые полей». За эту роль актриса получила свою первую премию «Золотой глобус» и получила первую номинацию на «Оскар».
Сергей Матвиенко (1983) — российский юморист и блогер.
Ольга Орлова (1977) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.
Нил Флинн (1960) — американский актер и сценарист.
Крис Нот (1954) — американский актер.
Георгий Бабакин (1914 — 1971) — советский инженер-конструктор, создатель советских луноходов.
Роберт Стивенсон (1850 — 1894) — шотландский писатель и поэт, автор «Острова сокровищ».
Михаил Петрашевский (1821 — 1866) — русский революционер, мыслитель.
Эсайас Тегнер (1782 — 1846) — шведский поэт.
Валентин Гаюи (1745 — 1822) — французский педагог, автор алфавита для незрячих.
Джон Монтегю (1718 — 1792) — английский дипломат, который придумал «сэндвич» («сандвич»).