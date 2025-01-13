Кто родился 13 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 января.

Милош Бикович

Милош Бикович — сербский и российский актер театра и кино, продюсер. Родился 13 января 1988 года в Белграде, Сербия. Сегодня ему исполняется 37 лет. Известен своими ролями в фильмах «Холоп», «Солнечный удар», «Духless 2», «Балканский рубеж» и других.

Орландо Блум

Орландо Джонатан Бланчард Блум — британский актер. Родился 13 января 1977 года в Кентербери, Великобритания. Сегодня ему исполняется 48 лет. Получил известность благодаря ролям в фантастической эпопее «Властелин колец», фильмах франшизы «Пираты карибского моря» и «Троя».

Фото Gao Jing, XinHua, Global Look Press

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