Кто родился 14 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 августа.

Холли Берри

Холли Берри — американская киноактриса и модель, лауреат премии «Оскар». Родилась 14 августа 1966 года в Кливленде, США. Сегодня ей исполняется 58 лет. Известна как первая в истории темнокожая обладательница премии «Оскар». Признание публики получила после ролей в фильмах «Люди Икс», «Бал монстров», «Облачный атлас» и др.

Мила Кунис

Мила Кунис — американская актриса кино и телевидения. Родилась 14 августа 1983 года в городе Черновцы, Украина. Сегодня ей исполняется 41 год. Известна широкой публике по ролям в фильмах «Книга Илая»,"Черный лебедь", «Третий лишний», а также в качестве «голоса» Мег Гриффин из мультипликационного сериала «Гриффины».

Мила Кунис. Фото Global Look Press

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