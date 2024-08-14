Кто родился 14 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 августа.
Холли Берри — американская киноактриса и модель, лауреат премии «Оскар». Родилась 14 августа 1966 года в Кливленде, США. Сегодня ей исполняется 58 лет. Известна как первая в истории темнокожая обладательница премии «Оскар». Признание публики получила после ролей в фильмах «Люди Икс», «Бал монстров», «Облачный атлас» и др.
Мила Кунис — американская актриса кино и телевидения. Родилась 14 августа 1983 года в городе Черновцы, Украина. Сегодня ей исполняется 41 год. Известна широкой публике по ролям в фильмах «Книга Илая»,"Черный лебедь", «Третий лишний», а также в качестве «голоса» Мег Гриффин из мультипликационного сериала «Гриффины».
Эммануэль Беар (1963) — французская актриса и общественный деятель.
Даниэла Стил (1947) — американская писательница, автор многих бестселлеров.
Стив Мартин (1945) — американский актер кино и озвучивания, комик, писатель, музыкант, композитор, продюсер.
Вим Вендерс (1945) — немецкий кинорежиссер, фотограф, сценарист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий.
Джон Голсуорси (1867 -1933) — английский прозаик, драматург и поэт, Нобелевский лауреат.
Дмитрий Мережковский (1866 — 1941) — русский писатель, поэт, критик.
Сергей Галицкий (1967) — российский предприниматель, президент и владелец футбольного клуба «Краснодар».