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Кто отмечает день рождения 14 декабря: у кого из звезд день рождения 14 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 14 декабря: список известных личностей

14 декабря актриса и певица Ванесса Энн Хадженс отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Ванесса Энн Хадженс
Фото Santiago Felipe, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 декабря.

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Ванесса Энн Хадженс

Ванесса Энн Хадженс — американская актриса и певица. Родилась 14 декабря 1988 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Широкую известность ей принесла главная роль в фильме «Классный мюзикл».

Наташа Макэлхоун

Наташа Макэлхоун — британская актриса. Родилась 14 декабря 1969 года в Уолтоне-на-Темзе, Великобритания. Сегодня ей исполняется 55 лет. Стала известна после роли Франсуазы Жило в фильме «Прожить жизнь с Пикассо».

Наташа Макэлхоун
Фото Rich Fury, Getty Images

Кто еще родился 14 декабря

  • Джексон Рэтбоун (1984) — американский актер и музыкант.

  • Радж Капур (1924 — 1988) — индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.

  • Николай Басов (1922 — 2001) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

  • Георг VI (1895 — 1952) — король Великобритании (1936-1952).

  • Николай Щербина (1821 — 1869) — русский поэт.

  • Зинаида Волконская (1792 — 1862) — русская княгиня, писательница, поэтесса.

  • Тихо Браге (1546 — 1601) — датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения.

  • Нострадамус (1503 — 1566) — французский врач, ученый и предсказатель.

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