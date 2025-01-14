Кто родился 14 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 января.

Валерий Харламов

Валерий Борисович Харламов — советский хоккеист, нападающий команды ЦСК и сборной СССР, олимпийский чемпион. Родился 14 января 1948 года в Москве. Считается лучшим хоккеистом СССР, одним из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получившим признание как в своей стране, так и за ее пределами. Не стало Валерия Борисовича в 1981 году.

Наталья Защипина

Наталья Александровна Защипина — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР. Родилась 14 января 1939 года в Москве. Сегодня ей исполняется 86 лет. Была одной из первых ведущих КВН, а также работала актрисой дубляжа. В частности, ее голосом говорит бурундук Чип из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь».

Фото Кадр из фильма «Евдокия», реж. Татьяна Лиознова, Киностудия им. М. Горького

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