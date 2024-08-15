Кто родился 15 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 августа.
Бен Аффлек — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 15 августа 1972 года в Беркли, США. Сегодня ему исполняется 52 года. Аффлек получил две премии «Оскар», но не как актер, а за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» и как продюсер фильма «Операция Арго».
Нюша (Нюша Шурочкина) — российская певица, автор песен, композитор, актриса. Родилась 15 августа 1990 года в Москве. Сегодня ей исполняется 34 года. Прорыв в музыкальной карьере певицы произошел в 2010 году после выхода композиции «Выбирать чудо».
Джо Джонас (1989) — американский певец, музыкант, актер и танцор, участник группы Jonas Brothers.
Тимати (Тимур Юнусов) (1983) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актер и предприниматель.
Алехандро Гонсалес Иньярриту (1963) — мексиканский кинорежиссер, продюсер, сценарист и композитор, обладатель множества наград.
Екатерина Васильева (1945) — советская и российская актриса театра и кино.
Джанфранко Ферре (1944 — 2007) — итальянский модельер.
Георгий Гаранян (1934 -2010) — советский и российский джазовый музыкант, композитор, дирижер, Народный артист РФ.
Валентин Варламов (1934 — 1980) — советский летчик-испытатель.
Микаэл Таривердиев (1931 — 1996) — советский и российский композитор, Народный артист РСФСР.
Сурен Каспарян (1924 — 1994) — советский офицер, Герой Советского Союза.
Борис Сичкин (1922 -2002) — советский актер кино, танцор, хореограф.
Луи де Бройль (1892 — 1987) — французский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат.
Алексей Крылов (1863 — 1945) — русский и советский кораблестроитель, механик, математик, академик.
Александр Алябьев (1787 — 1851) — русский композитор, пианист и дирижер.
Вальтер Скотт (1771 — 1832) — английский поэт, прозаик и историк.
Наполеон I Бонапарт (1769 — 1821) — французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815).
Кармонтель (1717 — 1806) — французский поэт, художник и архитектор.