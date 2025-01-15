Кто родился 15 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 января.

Егор Кончаловский

Егор Кончаловский — российский режиссер, актер, продюсер и сценарист. Родился 15 января 1966 года в Москве. Сегодня ему исполняется 59 лет. Известен, как режиссер фильмов «Антикиллера», «Побег», «Консервы», «Розы для Эльзы» и др.

Екатерина Волкова

Екатерина Валерьевна Волкова — российская актриса театра, кино и телевидения, Родилась 15 января 1982 года в Таллине, Эстония. Сегодня ей исполняется 43 года. Наиболее известна по роли Веры в телесериале «Воронины».

Фото Александр Казаков, Известия

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