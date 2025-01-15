Кто родился 15 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 января.
Егор Кончаловский — российский режиссер, актер, продюсер и сценарист. Родился 15 января 1966 года в Москве. Сегодня ему исполняется 59 лет. Известен, как режиссер фильмов «Антикиллера», «Побег», «Консервы», «Розы для Эльзы» и др.
Екатерина Валерьевна Волкова — российская актриса театра, кино и телевидения, Родилась 15 января 1982 года в Таллине, Эстония. Сегодня ей исполняется 43 года. Наиболее известна по роли Веры в телесериале «Воронины».
Вера Зозуля (1956) — советская саночница, олимпийская чемпионка, тренер.
Максим Дунаевский (1945) — советский и российский композитор, Народный артист России.
Мартин Лютер Кинг (1929 — 1968) — афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат.
Евгений Весник (1923 — 2009) — советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР.
Василий Петров (1917 — 2014) — советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
Евгений Лебедев (1917 — 1997) — советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР.
Александр Маринеско (1913 — 1963) — советский подводник, командир подводной лодки, Герой Советского Союза.
Эдвард Теллер (1908 — 2003) — американский физик, «отец водородной бомбы».
Аристотель Онассис (1906 — 1975) — греческий судовладелец, миллиардер
Арттури Виртанен (1895 — 1973) — финский биохимик, лауреат Нобелевской премии
Осип Мандельштам (1891 — 1938) — русский поэт, литературный критик, переводчик и прозаик.
Мария Фореску (1875 — 1947) — румынская актриса оперетты и немого кино.
Софья Ковалевская (1850 — 1891) — русский математик, писатель и публицист.
Александр Грибоедов (1795 — 1829) — русский поэт и драматург, дипломат.
Франсуа-Жозеф Тальма (1763 — 1826) — французский актер, реформатор театрального искусства.
Жан Мольер (1622 — 1673) — французский театральный деятель, актер, драматург.