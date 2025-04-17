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Кто отмечает день рождения 17 апреля: у кого из звезд день рождения 17 апреля
Хобби и развлечения

17 апреля, 01:05

1 мин.

Кто родился 17 апреля: список известных личностей

17 апреля день рождения отмечает народная артистка России Валерия
Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Валерия
Фото Павел Кашаев, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 апреля.

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Валерия

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России. Родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске, Саратовская область. Сегодня ей исполняется 57 лет. На счету Валерии больше десятка премий и хитов, среди которых «Часики», «Нежность моя», «Рига — Москва», «Ты грустишь» и др.

Виктория Бекхэм

Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса. Родилась 17 апреля 1974 года в Харлоу, Великобритания. Сегодня ей исполняется 51 год. Стала известна как жена футболиста Дэвида Бекхэма, модный дизайнер и предприниматель.

Виктория Бекхэм
Фото Tristan Fewings, Global Look Press

Кто еще родился 17 апреля

  • Дженнифер Гарнер (1972) — американская актриса и продюсер.

  • Шон Бин (1959) — британский актер театра и кино.

  • Александра Дорохина (1941 — 2019) — советская и российская артистка театра и кино.

  • Григорий Пятигорский (1903 — 1976) — российский и американский виолончелист.

  • Борис Щукин (1894 — 1939) — советский актер театра и кино, народный артист СССР.

  • Семен Венгеров (1855 — 1920) — русский литературный критик, историк литературы, редактор, библиограф.

  • Семен Щедрин (1745 — 1804) — русский живописец, художник-пейзажист.

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