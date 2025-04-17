Кто родился 17 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 апреля.

Валерия

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России. Родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске, Саратовская область. Сегодня ей исполняется 57 лет. На счету Валерии больше десятка премий и хитов, среди которых «Часики», «Нежность моя», «Рига — Москва», «Ты грустишь» и др.

Виктория Бекхэм

Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса. Родилась 17 апреля 1974 года в Харлоу, Великобритания. Сегодня ей исполняется 51 год. Стала известна как жена футболиста Дэвида Бекхэма, модный дизайнер и предприниматель.

Фото Tristan Fewings, Global Look Press

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