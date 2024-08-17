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Кто отмечает день рождения 17 августа: у кого из звезд день рождения 17 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 17 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Роберт де Ниро.
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 августа.

Роберт де Ниро

Роберт де Ниро — американский актер, режиссер и продюсер. Родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 81 год. Известен своими ролями в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссером Мартином Скорсезе. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар».

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Шон Пенн

Шон Джастин Пенн — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 17 августа 1960 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 64 года. Получил известность после исполнения роли в комедии «Веселые времена в школе Риджмонт». Лауреат премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Один из самых титулованных актеров современности, призер трех крупнейших кинофестивалей — Каннского, Венецианского и Берлинского.

Шон Пенн.
Фото Global Look Press

Кто еще родился 17 августа

  • Оксана Домнина (1984) — российская фигуристка, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России.

  • Муслим Магомаев (1942 -2008) — советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, Народный артист СССР.

  • Николай Губенко (1941 — 2020) — российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель.

  • Олег Табаков (1935 — 2018) — советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР.

  • Михаил Ботвинник (1911 -1995) — советский шахматист, 6-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.

  • Матвей Захаров (1898 — 1972) — советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза, профессор.

  • Адриан Фоккер (1887 — 1972) — нидерландский физик.

  • Елизавета Водовозова (1844 — 1923) — русская детская писательница, педагог, мемуаристка.

  • Антон Дельвиг (1798 — 1831) — русский поэт, издатель.

  • Пьер Ферма (1601 -1665) — французский математик, создатель теории чисел.

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