Кто родился 17 декабря: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 декабря.
Сара Кэтрин Полсон — американская актриса, режиссер, а также исполнительный продюсер. Родилась 17 декабря 1974 года во Флориде, США. Сегодня ей исполняется 50 лет. Известна по фильмам «Мститель», «Марта, Марси Мей, Марлен» и «Старый Новый год», сериалам «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Анатомия страсти».
Милица Богдановна Йовович — Американская актриса, певица и модель. Родилась 17 декабря 1975 года в Киеве, Украина. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известна по роли Алисы в фильмах «Обитель зла».
Оксана Федорова (1977) — российская телеведущая, актриса, модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная-2002».
Вячеслав Ганелин (1944) — советский и израильский композитор, джазовый музыкант.
Франциск I (1936) — глава Римско-католической Церкви (с марта 2013 года), 266-й Папа Римский.
Леонид Броневой (1928 — 2017) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Нонна Бодрова (1928 — 2009) — советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Заслуженная артистка России.
Константин Ваншенкин (1925 — 2012) — советский и российский поэт, прозаик.
Владимир Благих (1923 — 1997) — советский эколог, инженер-электрик, ученый-энергетик.
Конрад Штенли (1866 — 1931) — швейцарский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион.
Николай Дубовской (1859 — 1918) — русский художник-живописец, педагог.
Жюль Гонкур (1830 — 1870) — французский писатель.
Гемфри Дэви (1778 — 1829) — английский химик и физик, обнаруживший «веселящее» действие закиси азота.
Людвиг Ван Бетховен (1770 — 1827) — немецкий композитор, пианист, дирижер.