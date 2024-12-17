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Кто отмечает день рождения 17 декабря: у кого из звезд день рождения 17 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 17 декабря: список известных личностей

17 декабря актрисе Саре Полсон исполняется 50 лет
Мария Задорожная
Автор
Сара Полсон
Фото Rich Fury, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 декабря.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 17&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 17 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Сара Полсон

Сара Кэтрин Полсон — американская актриса, режиссер, а также исполнительный продюсер. Родилась 17 декабря 1974 года во Флориде, США. Сегодня ей исполняется 50 лет. Известна по фильмам «Мститель», «Марта, Марси Мей, Марлен» и «Старый Новый год», сериалам «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Анатомия страсти».

Милла Йовович

Милица Богдановна Йовович — Американская актриса, певица и модель. Родилась 17 декабря 1975 года в Киеве, Украина. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известна по роли Алисы в фильмах «Обитель зла».

Милла Йовович
Фото Andreas Rentz, Getty Images

Кто еще родился 17 декабря

  • Оксана Федорова (1977) — российская телеведущая, актриса, модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная-2002».

  • Вячеслав Ганелин (1944) — советский и израильский композитор, джазовый музыкант.

  • Франциск I (1936) — глава Римско-католической Церкви (с марта 2013 года), 266-й Папа Римский.

  • Леонид Броневой (1928 — 2017) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Нонна Бодрова (1928 — 2009) — советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Заслуженная артистка России.

  • Константин Ваншенкин (1925 — 2012) — советский и российский поэт, прозаик.

  • Владимир Благих (1923 — 1997) — советский эколог, инженер-электрик, ученый-энергетик.

  • Конрад Штенли (1866 — 1931) — швейцарский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион.

  • Николай Дубовской (1859 — 1918) — русский художник-живописец, педагог.

  • Жюль Гонкур (1830 — 1870) — французский писатель.

  • Гемфри Дэви (1778 — 1829) — английский химик и физик, обнаруживший «веселящее» действие закиси азота.

  • Людвиг Ван Бетховен (1770 — 1827) — немецкий композитор, пианист, дирижер.

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