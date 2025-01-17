Кто родился 17 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 января.

Мухаммед Али

Мухаммед Али — американский боксер. Родился 17 января 1942 года в Кентукки, США. Известен как олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, трехкратный чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов, стал самым молодым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Не стало спортсмена в 2016 году.

Игорь Николаев

Игорь Юрьевич Николаев — российский эстрадный певец, Заслуженный деятель искусств РФ. Родился 17 января 1960 года в Холмске, Сахалинская область. Сегодня ему исполняется 65 лет. Автор около ста шлягеров и хитов. Его песни исполняли Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Валерий Леонтьев и другие. Среди песен в исполнении композитора хитами стали «Малиновое вино», «Бедный Моцарт», «Выпьем за любовь».

Фото Александр Казаков, Известия

Кто еще родился 17 января