Кто родился 17 января: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 января.
Мухаммед Али — американский боксер. Родился 17 января 1942 года в Кентукки, США. Известен как олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, трехкратный чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов, стал самым молодым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Не стало спортсмена в 2016 году.
Игорь Юрьевич Николаев — российский эстрадный певец, Заслуженный деятель искусств РФ. Родился 17 января 1960 года в Холмске, Сахалинская область. Сегодня ему исполняется 65 лет. Автор около ста шлягеров и хитов. Его песни исполняли Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Валерий Леонтьев и другие. Среди песен в исполнении композитора хитами стали «Малиновое вино», «Бедный Моцарт», «Выпьем за любовь».
Митя Фомин (1974) — российский поп-певец и автор песен, телеведущий.
Tiesto (1969) — нидерландский диджей, композитор, музыкальный продюсер.
Майя Чибурданидзе (1961) — советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта СССР.
Семен Альтов (1945) — советский и российский сатирический писатель, Заслуженный деятель искусств РФ.
Антон Бархатков (1915 — 2001) — белорусский художник, заслуженный деятель искусств СССР.
Леонид Трауберг (1902 — 1990) — советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист РСФСР.
Юрий Файер (1890 — 1971) — советский дирижер и скрипач, Народный артист СССР, Лауреат четырех Сталинских премий.
Сергей Городецкий (1884 — 1967) — русский и советский поэт, переводчик.
Константин Станиславский (1863 — 1938) — русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, Народный артист СССР.
Николай Жуковский (1847 — 1921) — русский ученый-механик, основоположник аэродинамики как науки.
Бенджамин Франклин (1706 — 1790) — американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.