Кто родился 18 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день — 18 апреля.

Георгий Вицин

Георгий Михайлович Вицин — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Родился 18 апреля 1917 года в Зеленогорске, Санкт-Петербург. Широкую известность ему принесли комедии «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Не стало актер в 2001 году.

Светлана Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Сегодня ей исполняется 88 лет. Известна по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Гараж».

Фото Андрей Эрштрем, Известия

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