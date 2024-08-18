Кто родился 18 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 августа.
Эдвард Харрисон Нортон — американский актер, режиссер, продюсер, сценарист и активист. Родился 18 августа 1969 года в Бостоне, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Трижды номинировался на «Оскар», обладатель премии «Золотой Глобус». Известен по фильмам «Бойцовский клуб», «Иллюзионист», «Разрисованная вуаль» и другим.
Патрик Суэйзи — американский актер, танцор, певец и автор песен. Родился 18 августа 1952 года. Мировую известность получил благодаря ролям в фильмах «Изгои», «Грязные танцы», «Придорожная закусочная», «Привидение», «На гребне волны» и пр. Не стало актера в 2009 году.
Энди Сэмберг (1978) — американский актер, комик, сценарист, продюсер и музыкант.
Кароль Буке (1957) — французская актриса.
Владимир Мигуля (1945 — 1996) — советский композитор, пианист, вокалист.
Роберт Редфорд (1936) — американский актер, кинорежиссер, продюсер и бизнесмен.
Роман Полански (1933) — польско-французский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и киноактер.
Ливиу Либреску (1930 — 2007) — румынский, израильский и американский математик, профессор.
Лидия Литвяк (1921 — 1943) — советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза.
Антонио Сальери (1750 — 1825) — итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог.
Брук Тейлор (1685 — 1731) — английский математик.