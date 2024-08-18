Кто родился 18 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 августа.

Эдвард Нортон

Эдвард Харрисон Нортон — американский актер, режиссер, продюсер, сценарист и активист. Родился 18 августа 1969 года в Бостоне, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Трижды номинировался на «Оскар», обладатель премии «Золотой Глобус». Известен по фильмам «Бойцовский клуб», «Иллюзионист», «Разрисованная вуаль» и другим.

Патрик Суэйзи

Патрик Суэйзи — американский актер, танцор, певец и автор песен. Родился 18 августа 1952 года. Мировую известность получил благодаря ролям в фильмах «Изгои», «Грязные танцы», «Придорожная закусочная», «Привидение», «На гребне волны» и пр. Не стало актера в 2009 году.

Патрик Суэйзи. Фото Global Look Press

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