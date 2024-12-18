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Кто отмечает день рождения 18 декабря: у кого из звезд день рождения 18 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 18 декабря: список известных личностей

18 декабря обладатель премии «Оскар» Брэд Питт отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Брэд Питт
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 декабря.

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Брэд Питт

Уильям Брэдли Питт — американский актер, продюсер, обладатель премии «Оскар». Родился 18 декабря 1963 года в Оклахоме, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Самые известные работы — «Бойцовский клуб», «Большой куш» и «Одиннадцать друзей Оушена».

Брэд Питт. Биография Брэда Питта: от пения в церковном хоре до секс-символа Голливуда

Стивен Спилберг

Стивен Аллан Спилберг — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Родился 18 декабря 1946 года в Огайо, США. Сегодня ему исполняется 78 лет. Спилберг считается одним из основоположников эпохи Нового Голливуда, а также одним из самых влиятельных и известных режиссеров в истории кино. Наиболее известные его работы — «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Линкольн», а также серии фильмов об археологе Индиане Джонсе и двух фильмов «Парк юрского периода».

Стивен Спилберг
Фото Andreas Rentz, Getty Images

Кто еще родился 18 декабря

  • Билли Айлиш (2001) — американская певица и автор песен.

  • Кристина Агилера (1980) — американская певица, актриса и продюсер, автор песен.

  • Кэти Холмс (1978) — американская актриса кино и телевидения.

  • Сиа (1975) — австралийская певица и автор песен.

  • Борис Волынов (1934) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

  • Владимир Ворошилов (1930 — 2001) — советский и российский режиссер, художник и телеведущий.

  • Юрий Никулин (1921 — 1997) — советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР.

  • Николай Цицин (1898 — 1980) — советский ботаник, генетик и селекционер, академик.

  • Пауль Клее (1879 — 1940) — немецкий и швейцарский художник и график.

  • Франц Фердинанд (1863 — 1914) — эрцгерцог австрийский, убийство которого стало поводом для начала 1-й мировой войны.

  • Джозеф Джон Томсон (1856 — 1940) — английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат.

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