Кто родился 18 декабря: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 декабря.
Уильям Брэдли Питт — американский актер, продюсер, обладатель премии «Оскар». Родился 18 декабря 1963 года в Оклахоме, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Самые известные работы — «Бойцовский клуб», «Большой куш» и «Одиннадцать друзей Оушена».
Стивен Аллан Спилберг — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Родился 18 декабря 1946 года в Огайо, США. Сегодня ему исполняется 78 лет. Спилберг считается одним из основоположников эпохи Нового Голливуда, а также одним из самых влиятельных и известных режиссеров в истории кино. Наиболее известные его работы — «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Линкольн», а также серии фильмов об археологе Индиане Джонсе и двух фильмов «Парк юрского периода».
Билли Айлиш (2001) — американская певица и автор песен.
Кристина Агилера (1980) — американская певица, актриса и продюсер, автор песен.
Кэти Холмс (1978) — американская актриса кино и телевидения.
Сиа (1975) — австралийская певица и автор песен.
Борис Волынов (1934) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Владимир Ворошилов (1930 — 2001) — советский и российский режиссер, художник и телеведущий.
Юрий Никулин (1921 — 1997) — советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР.
Николай Цицин (1898 — 1980) — советский ботаник, генетик и селекционер, академик.
Пауль Клее (1879 — 1940) — немецкий и швейцарский художник и график.
Франц Фердинанд (1863 — 1914) — эрцгерцог австрийский, убийство которого стало поводом для начала 1-й мировой войны.
Джозеф Джон Томсон (1856 — 1940) — английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат.