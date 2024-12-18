Кто родился 18 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 декабря.

Брэд Питт

Уильям Брэдли Питт — американский актер, продюсер, обладатель премии «Оскар». Родился 18 декабря 1963 года в Оклахоме, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Самые известные работы — «Бойцовский клуб», «Большой куш» и «Одиннадцать друзей Оушена».

Стивен Спилберг

Стивен Аллан Спилберг — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Родился 18 декабря 1946 года в Огайо, США. Сегодня ему исполняется 78 лет. Спилберг считается одним из основоположников эпохи Нового Голливуда, а также одним из самых влиятельных и известных режиссеров в истории кино. Наиболее известные его работы — «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Линкольн», а также серии фильмов об археологе Индиане Джонсе и двух фильмов «Парк юрского периода».

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Кто еще родился 18 декабря