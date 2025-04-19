Кто родился 19 апреля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 апреля.
Мария Юрьевна Шарапова — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта РФ. Родилась 19 апреля 1987 года в Нягани, Ханты-Мансийский автономный округ. Сегодня ей исполняется 38 лет. Экс-первая ракетка мира, известна как победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и одна из десяти женщин в истории — обладательниц «Карьерного шлема».
Кейт Гэрри Хадсон — американская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родилась 19 апреля 1979 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 46 лет. Стала известна благодаря фильму «Почти знаменит».
Антон Шастун (1991) — российский комик и телеведущий.
Джеймс Франко (1978) — американский режиссер, актер и сценарист.
Бронислав Виногродский (1957) — китаевед, писатель, переводчик и общественный деятель.
Сергей Баталов (1957) — советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РФ.
Георгий Марков (1911 — 1991) — советский писатель и общественный деятель.
Вениамин Каверин (1902 — 1989) — советский писатель, военный корреспондент.
Александр Птушко (1900 — 1973) — советский кинорежиссер, сценарист, мультипликатор и кинооператор. Народный артист СССР.
Григорий Мясоедов (1834 — 1911) — русский живописец, художник-передвижник.
Давид Рикардо (1772 — 1823) — английский экономист, классик политической экономии.
Пьетро Аретино (1492 — 1566) — итальянский писатель эпохи Возрождения.