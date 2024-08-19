Кто родился 19 августа: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 августа.
Мэттью Перри — канадо-американский актер и сценарист. Родился 19 августа 1969 года в Массачусетс, США. Широкому зрителю известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», а также ролям в таких фильмах как «Поспешишь — людей насмешишь», «Девять ярдов» и «Папе снова 17». В октябре 2023 года актера не стало.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, Заслуженный артист Российской Федерации. Родился 19 августа 1951 года в Саратове. Сегодня ему исполняется 73 года. Известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты...» и «Место встречи изменить нельзя».
Итан Каткоски (1999) — американский актер.
Михаил Башкатов (1981) — российский актер, продюсер и сценарист.
Петр Иващенко (1976) — российский актер озвучивания, диктор и актер дубляжа.
Билл Клинтон (1946) — 42-й президент США (1993-2001), государственный и политический деятель.
Александр Вампилов (1937 — 1972) — советский драматург, прозаик, публицист.
Леонид Соловьев (1906 -1962) — советский писатель, сценарист
Габриэль Шанель (1883 — 1971) — французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия.
Джордже Энеску (1881 -1955) — румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог
Юлиус Лотар Мейер (1830 — 1895) — немецкий химик.
Мари Жанна Дюбарри (1746 — 1793) — официальная фаворитка французского короля Людовика XV.
Сэмюэл Ричардсон (1689 — 1761) — английский писатель, родоначальник «чувствительной» литературы.