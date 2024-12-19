Кто родился 19 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 декабря.

Джейк Джилленхол

Джейкоб Бенджамин Джилленхол — американский актер. Родился 19 декабря 1980 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Самые известные картины, где актер сыграл — «Октябрьское небо», «Донни Дарко», «Прекрасная и удивительная», «Горбатая гора», «Зодиак», «Исходный код», «Патруль», «Стрингер» и «Сильнее».

Тиль Швайгер

Тильман Валентин «Тиль» Швайгер — немецкий актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 19 декабря 1963 года во Фрайбурге, Германия. Сегодня ему исполняется 61 год. Стал известен благодаря роли Мартина Бреста в криминальной комедии «Достучаться до небес», также по ролям в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».

Фото Sascha Steinbach, Getty Images

Кто еще родился 19 декабря