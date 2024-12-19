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Кто отмечает день рождения 19 декабря: у кого из звезд день рождения 19 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 19 декабря: список известных личностей

19 декабря актер Джейк Джилленхол отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Джейк Джилленхол
Фото Mike Coppola, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 декабря.

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Джейк Джилленхол

Джейкоб Бенджамин Джилленхол — американский актер. Родился 19 декабря 1980 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Самые известные картины, где актер сыграл — «Октябрьское небо», «Донни Дарко», «Прекрасная и удивительная», «Горбатая гора», «Зодиак», «Исходный код», «Патруль», «Стрингер» и «Сильнее».

Тиль Швайгер

Тильман Валентин «Тиль» Швайгер — немецкий актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 19 декабря 1963 года во Фрайбурге, Германия. Сегодня ему исполняется 61 год. Стал известен благодаря роли Мартина Бреста в криминальной комедии «Достучаться до небес», также по ролям в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».

Тиль Швайгер
Фото Sascha Steinbach, Getty Images

Кто еще родился 19 декабря

  • Владимир Кристовский (1975) — российский музыкант, актер, участник группы «Uma2rmaH».

  • Алиса Милано (1972) — американская актриса и певица.

  • Анастасия Вертинская (1944) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

  • Галина Волчек (1933 — 2019) — советская и российская актриса, режиссер, педагог, Народная артистка СССР.

  • Николай Скоробогатов (1923 — 1987) — советский актер театра и кино.

  • Андрей Петров (1919 — 1990) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Эдит Пиаф (1915 — 1963) — французская певица и актриса.

  • Леонид Брежнев (1906 — 1982) — советский государственный и политический деятель, глава СССР (1964-1982).

  • Николай Яковченко (1900 — 1974) — советский актер театра и кино.

  • Альберт Абрахам Майкельсон (1852 — 1931) — американский физик, Нобелевский лауреат.

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