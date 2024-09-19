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Кто отмечает день рождения 19 сентября: у кого из звезд день рождения 19 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 19 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Александр Карелин
Фото Сергей Киврин, архив «СЭ»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 сентября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 19&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 19 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Александр Карелин

Александр Карелин — российский борец, многократный олимпийский чемпион, общественный деятель, Герой России. Родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске. Сегодня ему исполняется 57 лет. Является борцом классического стиля, трехкратным победителем Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира, 12-кратным чемпионом Европы и 13-ти кратным чемпионом СССР.

Александр Карелин. Мощь молодого Карелина — качался так, что выжимал ведро пота с костюма, лазал по канату быстрее мухачей

Джереми Айронс

Джереми Айронс — британский актер и общественный деятель, лауреат премий «Оскар» и «Тони», двух премий «Золотой глобус», трех премий «Эмми», а также номинант на премию BAFTA и «Грэмми». Родился 19 сентября 1948 года в Коузе, Великобритания. Сегодня ему исполняется 76 лет. Стал известен после роли в телесериале «Возвращение в Брайдсхед» и фильму «Женщина французского лейтенанта», где Айронс сыграл в дуэте с Мерил Стрип.

Джереми Айронс
Фото Theo Wargo, Getty Images

Кто еще родился 19 сентября

  • Даниэль Панабэйкер (1987) — американская актриса.

  • Илья Глинников (1984) — российский актер театра, кино и телевидения, телеведущий.

  • Пол Макгиган (1963) — шотландский кинорежиссер, наиболее известный фильмами «Счастливое число Слевина» и «Пятое измерение».

  • Дина Рубина (1953) — российская писательница и сценарист.

  • Борис Галкин (1947) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, заслуженный артист РФ.

  • Виктор Ерофеев (1947) — российский писатель, литературовед, теле и радиоведущий.

  • Адам Уэст (1928 — 2017) — американский киноактер, наиболее известный ролью Бэтмена в телевизионном сериале 1960-х годов.

  • Юрий Дроздов (1925 — 2017) — советский разведчик, генерал-майор КГБ СССР.

  • Уильям Голдинг (1911 — 1993) — английский писатель-романист, Нобелевский лауреат.

  • Вера Пашенная (1887 — 1962) — русская актриса театра, педагог, Народная артистка СССР.

  • Елизавета Хитрово (1783 — 1839) — русская княгиня, дочь полководца М.Кутузова.

  • Лев VI Философ (866 — 912) — византийский император (886-912) Македонской династии.

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