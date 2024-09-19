Кто родился 19 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 сентября.

Александр Карелин

Александр Карелин — российский борец, многократный олимпийский чемпион, общественный деятель, Герой России. Родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске. Сегодня ему исполняется 57 лет. Является борцом классического стиля, трехкратным победителем Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира, 12-кратным чемпионом Европы и 13-ти кратным чемпионом СССР.

Джереми Айронс

Джереми Айронс — британский актер и общественный деятель, лауреат премий «Оскар» и «Тони», двух премий «Золотой глобус», трех премий «Эмми», а также номинант на премию BAFTA и «Грэмми». Родился 19 сентября 1948 года в Коузе, Великобритания. Сегодня ему исполняется 76 лет. Стал известен после роли в телесериале «Возвращение в Брайдсхед» и фильму «Женщина французского лейтенанта», где Айронс сыграл в дуэте с Мерил Стрип.

Фото Theo Wargo, Getty Images

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