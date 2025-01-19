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Кто отмечает день рождения 19 января: у кого из звезд день рождения 19 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 19 января: список известных личностей

19 января день рождения отмечает музыкант и актер Алексей Воробьев
Мария Задорожная
Автор
Алексей Воробьев
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 января.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 19&nbsp;января&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 19 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Алексей Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев — российский музыкант и актер. Родился 19 января 1988 года в Туле. Сегодня ему исполняется 37 лет. Известен как автор и исполнитель таких хитов, как «Сумасшедшая», «Я тебя люблю», «Всегда буду с тобой», «Самая красивая» и др. Также Воробьев снимался в таких кинопроектах, как «Любовь с ограничениями», «Шуберт», «Селфимания» и др.

Светлана Хоркина

Светлана Васильевна Хоркина — российская гимнастка. Родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Сегодня ей исполняется 46 лет. Известна как двукратная Олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы, общественный деятель.

Светлана Хоркина
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Кто еще родился 19 января

  • Логан Лерман (1992) — американский актер.

  • Влад Сташевский (1974) — российский поп-исполнитель.

  • Вадим Абдрашитов (1945 — 2023) — советский и российский кинорежиссер, Народный артист РФ.

  • Дженис Джоплин (1943 — 1970) — американская певица, считается одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки.

  • Хавьер Перес де Куэльяр (1920 — 2020) — перуанский дипломат, 5-й генеральный секретарь ООН.

  • Иван Воронов (1915 — 2004) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР, Лауреат двух Сталинских премий.

  • Леонид Канторович (1912 — 1986) — советский математик и экономист, Лауреат Нобелевской премии по экономике.

  • Анатолий Софронов (1911 — 1990) — русский советский поэт, писатель и публицист, Лауреат двух Сталинских премий.

  • Михаил Исаковский (1900 — 1973) — русский советский поэт, Лауреат двух Сталинских премий I степени.

  • Валентин Серов (1865 — 1911) — русский живописец, классик мировой живописи.

  • Поль Сезанн (1839 — 1906) — французский художник-живописец, представитель постимпрессионизма.

  • Павел Фомин (1818 — 1885) — русский генерал, участник Крымской войны и покорения Кавказа.

  • Генри Бессемер (1813 — 1898) — английский инженер и изобретатель в области металлургии.

  • Эдгар По (1809 — 1849) — американский писатель, поэт и литературный критик.

  • Огюст Конт (1798 — 1857) — французский философ и социолог.

  • Павел Киселев (1788 — 1872) — русский генерал и государственный деятель.

  • Жак-Анри Бернарден (1737 — 1814) — французский мыслитель, писатель и путешественник.

  • Джеймс Уатт (1736 — 1819) — шотландский ученый, изобретатель паровой машины.

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