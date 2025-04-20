Кто родился 20 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 апреля.

Баста

Василий Михайлович Вакуленко — российский музыкант, рэп-исполнитель, композитор, актер, телерадиоведущий, режиссер, сценарист и продюсер. Родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Сегодня ему исполняется 45 лет. Известность к нему пришла после того, как артист принял участие в клипе группы Centr «Город дорог».

Вячеслав Фетисов

Вячеслав Александрович Фетисов — советский хоккеист, чемпион Олимпийских игр, российский государственный деятель. Родился 20 апреля 1958 года в Москве. Сегодня ему исполняется 67 лет. Фетисов — обладатель всех высших титулов мирового хоккея.

Фото Алексей Майшев, Известия

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