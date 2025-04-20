Кто родился 20 апреля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 апреля.
Василий Михайлович Вакуленко — российский музыкант, рэп-исполнитель, композитор, актер, телерадиоведущий, режиссер, сценарист и продюсер. Родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Сегодня ему исполняется 45 лет. Известность к нему пришла после того, как артист принял участие в клипе группы Centr «Город дорог».
Вячеслав Александрович Фетисов — советский хоккеист, чемпион Олимпийских игр, российский государственный деятель. Родился 20 апреля 1958 года в Москве. Сегодня ему исполняется 67 лет. Фетисов — обладатель всех высших титулов мирового хоккея.
Миранда Керр (1983) — австралийская супермодель.
Елена Вяльбе (1968) — советская и российская лыжница, трехкратная Олимпийская чемпионка.
Энди Серкис (1964) — британский актер.
Александр Лебедь (1950 — 2002) — российский государственный и военный деятель.
Эди Седжвик (1943 — 1971) — американская актриса, фотомодель.
Павел Луспекаев (1927 — 1979) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
Мишель Лейрис (1901 — 1990) — французский писатель, поэт и этнолог.
Жан-Франсуа Рафаэлли (1850 — 1924) — французский живописец, гравер, иллюстратор.
Наполеон III Бонапарт (1808 — 1873) — президент и последний император Франции.
Евгений Оболенский (1796 — 1865) — русский князь, декабрист.