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Кто отмечает день рождения 20 августа: у кого из звезд день рождения 20 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 20 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 августа.

Эндрю Гарфилд

Эндрю Расселл Гарфилд — английский и американский актер. Родился 20 августа 1983 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ему исполняется 41 год. Всемирную известность Гарфилду принесла роль Человека-паука в одноименной дилогии Марка Уэбба. В 2016 году Эндрю Гарфилд исполнил главные роли в двух высоко оцененных критиками драмах — «По соображениям совести» и «Молчание». Также он лауреат премий «Тони», «Золотой глобус» и BAFTA TV, номинант на премию Лоренса Оливье, премию «Эмми», двукратный номинант на «Оскар» и трехкратный номинант на Премию Гильдии киноактеров США.

Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский — советский, российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель. Родился 20 августа 1937 года в Москве. Сегодня ему исполняется 87 лет. Зрителям хорошо известны его фильмы «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Сибириада», «Романс о влюбленных». Кроме того, в 2003 году режиссер основал «Продюсерский центр Андрея Кончаловского», который создает программы для телеканалов НТВ, «Россия», «Культура» и «Звезда», продюсирует театральные постановки и издает книги.

Режиссер Андрей Кончаловский.
Фото Global Look Press

Кто еще родился 20 августа

  • Деми Ловато (1992) — американская певица, актриса и автор песен.

  • Бен Барнс (1981) — английский актер кино, телевидения и театра и певец.

  • Миша Коллинз (1974) — американский актер и режиссер.

  • Эми Адамс (1974) — американская актриса, шестикратная номинантка на премию «Оскар», семикратная номинантка на премию BAFTA.

  • Раджив Ганди (1944 — 1991) — индийский политический деятель, премьер-министр Индии (1984-1989).

  • Слободан Милошевич (1941 — 2006) — 1-й президент Сербии (1989-1997), президент Югославии (1997-2000).

  • Василий Аксенов (1932 — 2009) — советский и российский писатель-прозаик.

  • Вильям Похлебкин (1923 — 2000) — советский и российский ученый, историк, географ, журналист и писатель.

  • Болеслав Прус (1847 — 1912) — польский прозаик и журналист.

  • Бенджамин Гаррисон (1833 — 1901) — 23-й президент США (1889-1893), политический и общественный деятель.

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