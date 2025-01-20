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Кто отмечает день рождения 20 января: у кого из звезд день рождения 20 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 20 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Дэвид Линч
Фото Clinton Wallace, Zuma, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 января.

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Дэвид Линч

Дэвид Кит Линч — американский кинорежиссер, сценарист, художник, актер, лауреат премии «Оскар». Родился 20 января 1946 года в Монтане, США. Известен по сериалу «Твин Пикс» и фильмам «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон» и «Внутренняя империя». Не стало кинорежиссера 16 января 2025 года.

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Федерико Феллини

Федерико Феллини — итальянский кинорежиссер, лауреат пяти премий «Оскар». Родился 20 января 1920 года в Римини, Италия. Автор таких известных фильмов, как «Вителлони», «Страда», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «8?», «Джульетта духов», «Рома», «Амаркорд» и др. Не стало режиссера в 1993 году.

Федерико Феллини
Фото Imago stock&people, Global Look Press

Кто еще родился 20 января

  • Эван Питерс (1987) — американский актер кино и телевидения.

  • Ольга Бузова (1986) — российская теле- и радиоведущая, актриса и модель.

  • Омар Си (1978) — французский актер.

  • Анастасия Волочкова (1976) — российская балерина и танцовщица, Заслуженная артистка России.

  • Владимир Хотиненко (1952) — российский кинорежиссер, актер, педагог и сценарист. Народный артист РФ.

  • Ирина Аллегрова (1952) — советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России.

  • Минтимер Шаймиев (1937) — советский и российский политик, 1-й президент Татарстана.

  • Виктор Орешников (1904 — 1987) — советский живописец, педагог и профессор, Народный художник СССР.

  • Назым Хикмет (1902 -1963) — турецкий поэт, драматург и прозаик.

  • Александр Шанкуртуа (1820 — 1886) — французский геолог и химик.

  • Андре-Мари Ампер (1775 — 1836) — французский физик, естествоиспытатель и математик, ввел понятие «электрический ток».

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