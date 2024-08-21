Кто родился 21 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 августа.
Николай Валуев — российский боксер-профессионал, политик и общественный деятель. Родился 21 августа 1973 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 51 год. Стал первым россиянином, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.
Кэрри-Энн Мосс — канадская актриса. Родилась 21 августа 1967 года в Бернаби, Канада. Сегодня ей исполняется 57 лет. Получила мировую известность после исполнения роли Тринити в серии фильмов «Матрица». Также известна по роли Джери Хогарт в телесериалах киновселенной Marvel.
Хайден Панеттьери (1989) — американская актриса и певица.
Ким Кэттролл (1956) — англо-канадская актриса.
Юрий Энтин (1935) — советский и российский поэт-песенник, драматург.
Вия Артмане (1929 — 2008) — советская и латвийская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Леонид Гурвич (1917 — 2008) — американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.
Сергей Бирюзов (1904 — 1964) — советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
Леонид Андреев (1871 — 1919) — русский писатель «Серебряного века».
Петр Плетнев (1792 — 1865) — русский поэт, критик, профессор.