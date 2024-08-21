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Кто отмечает день рождения 21 августа: у кого из звезд день рождения 21 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 21 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 августа.

Николай Валуев

Николай Валуев — российский боксер-профессионал, политик и общественный деятель. Родился 21 августа 1973 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 51 год. Стал первым россиянином, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.

Кэрри-Энн Мосс

Кэрри-Энн Мосс — канадская актриса. Родилась 21 августа 1967 года в Бернаби, Канада. Сегодня ей исполняется 57 лет. Получила мировую известность после исполнения роли Тринити в серии фильмов «Матрица». Также известна по роли Джери Хогарт в телесериалах киновселенной Marvel.

Актриса Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс.
Фото Global Look Press

Кто еще родился 21 августа

  • Хайден Панеттьери (1989) — американская актриса и певица.

  • Ким Кэттролл (1956) — англо-канадская актриса.

  • Юрий Энтин (1935) — советский и российский поэт-песенник, драматург.

  • Вия Артмане (1929 — 2008) — советская и латвийская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

  • Леонид Гурвич (1917 — 2008) — американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.

  • Сергей Бирюзов (1904 — 1964) — советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.

  • Леонид Андреев (1871 — 1919) — русский писатель «Серебряного века».

  • Петр Плетнев (1792 — 1865) — русский поэт, критик, профессор.

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