Кто родился 21 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 января.

Светлана Ходченкова

Светлана Викторовна Ходченкова — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России. Родилась 21 января 1983 года в Москве. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна после съемок в фильме «Благословите женщину». Также среди ее известных киноработ: «Любовь в большом городе», «Любовь в большом городе 2» и «Служебный роман. Наше время».

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Вадимович Харатьян — советский и российский актер театра и кино, певец, Народный артист России. Родился 21 января 1960 года в городе Алмалык, Узбекистан. Сегодня ему исполняется 65 лет. Стал известен благодаря фильмам «Охота на лис», «Зеленый фургон» и «Гардемарины, вперед!». Также актер активно ведет различные телепрограммы.

Дмитрий Харатьян. Фото Юрий Варшавский, Известия

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