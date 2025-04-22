Кто родился 22 апреля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 апреля.
Джон Джозеф Николсон — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 22 апреля 1937 года в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 88 лет. Известен как рекордсмен по наибольшему количеству актерских номинаций на «Оскар». Играл в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Лучше не бывает», «Язык нежности», «Бэтмен», «Плакса-убийца», «Отступники» и др.
Джеффри Дин Морган — американский актер. Родился 22 апреля 1966 года в Вашингтоне, США. Сегодня ему исполняется 59 лет. Известен по таким фильмам, как «Хранители», «Шкатулка проклятия», «Спасение» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».
Яна Кошкина (1990) — российская актриса.
Колсон Бэйкер (1990) — американский рэпер, певец и актер.
Эмбер Херд (1986) — американская актриса.
Александр Тютрюмов (1959 — 2023) — российский актер театра и кино.
Бетти Пейдж (1923 — 2008) — американская фотомодель.
Иегуди Менухин (1916) — американский скрипач и дирижер.
Иван Ефремов (1908 — 1972) — советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст.
Жан Виго (1905 — 1934) — французский кинорежиссер.
Роберт Оппенгеймер (1904 — 1967) — американский физик, создатель американской атомной бомбы.
Владимир Набоков (1899 — 1977) — русский и американский поэт, писатель, литературовед, переводчик и энтомолог.
Отто Ранк (1884 — 1939) — австрийский психолог и психотерапевт.
Владимир Ленин (1870 — 1924) — советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР.
Жермена де Сталь (1766 — 1817) — французская писательница, публицистка.
Иммануил Кант (1724 — 1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.
Генри Филдинг (1707 — 1754) — английский писатель и драматург.