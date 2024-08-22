Кто родился 22 августа: список известных личностей

22 августа, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 августа.
Ирина Скобцева — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 22 августа 1927 года в Туле. Сыграла в кино более 70 ролей — главных и эпизодических. Запомнилась телезрителям в таких работах, как «Отелло», «Обыкновенный человек», «Сережа», «Тридцать три», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Ватерлоо», «Они сражались за Родину» и др. Не стало актрисы в 2020 году.
Равшана Куркова — российская актриса театра, кино и дубляжа, продюсер. Родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте, Узбекистан. Сегодня ей исполняется 44 года. Впервые на экране актриса появилась в возрасте двенадцати лет в ленте «Тайна папоротников».
Среди кинокартин с ее участием «Ахтамар», «Нереальная любовь», «Вечный холод», «Контакт», сериал «А у нас во дворе» и др.
Джеймс Корден (1978) — английский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и комик.
Марат Башаров (1974) — российский актер театра и кино, телеведущий.
Кристен Уиг (1973) — американская актриса, комедиантка, сценарист и продюсер.
Ричард Армитедж (1971) — британский актер, номинант на премию Лоренса Оливье.
Рэй Брэдбери (1920 — 2012) — американский писатель-фантаст.
Михаил Ярошевский (1915 — 2001) — советский психолог и историк отечественной науки, профессор.
Л. Пантелеев (1908 — 1987) — советский писатель, настоящее имя Алексей Иванович Еремеев.
Клод Дебюсси (1862 — 1918) — французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик.