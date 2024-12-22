Кто родился 22 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 декабря.

Лео Бокерия

Леонид Антонович Бокерия — российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик. Родился 22 декабря 1939 года в Очамчире, Абхазия. Сегодня ему исполняется 85 лет. За 40 лет работы он провел более 5000 уникальных операций на открытом сердце, на счету Бокерии тысячи спасенных жизней. Пять раз Леонид Антонович был удостоен звания «Человек года», титулов «Человек десятилетия» и «Человек легенда», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Эдуард Успенский

Эдуард Николаевич Успенский — советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, Московская область. Среди популярных персонажей, придуманных им, — крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки. Не стало писателя в 2018 году.

Фото Наталья Логинова, Russian Look, Global Look Press

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