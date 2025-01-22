Кто родился 22 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 января.

Леонид Ярмольник

Леонид Исаакович Ярмольник — российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий. Родился 22 января 1954 года в поселке Пограничный, Приморский край. Сегодня ему исполняется 71 год. Был ведущим телеигр «Форт Боярд», «Золотая лихорадка», «Гараж», «L-клуб». Его голосом говорит Грю в анимационном фильме «Гадкий я» и Майлс Карданвал в мультфильме «Тачки-2».

Валентина Талызина

Валентина Илларионовна Талызина — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 22 января 1935 года в Омске. Сегодня ей исполняется 90 лет. Голос актрисы звучит в мультфильме «Трое из Простоквашино», а песня в ее исполнении «Кабы не было зимы» стала хитом. Однако наибольшую популярность ей принесла роль Вали в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фото Зураб Джавахадзе, Известия

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