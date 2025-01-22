Кто родился 22 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 января.
Леонид Исаакович Ярмольник — российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий. Родился 22 января 1954 года в поселке Пограничный, Приморский край. Сегодня ему исполняется 71 год. Был ведущим телеигр «Форт Боярд», «Золотая лихорадка», «Гараж», «L-клуб». Его голосом говорит Грю в анимационном фильме «Гадкий я» и Майлс Карданвал в мультфильме «Тачки-2».
Валентина Илларионовна Талызина — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 22 января 1935 года в Омске. Сегодня ей исполняется 90 лет. Голос актрисы звучит в мультфильме «Трое из Простоквашино», а песня в ее исполнении «Кабы не было зимы» стала хитом. Однако наибольшую популярность ей принесла роль Вали в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Михаил Моисеев (1939 — 2022) — советский военачальник, генерал армии, российский общественный деятель.
Александр Мень (1935 — 1990) — русский священник, богослов, проповедник, писатель.
Юрий Левитанский (1922 — 1996) — советский поэт, переводчик, педагог.
У Тан (1909 — 1974) — бирманский дипломат, третий Генеральный секретарь ООН.
Лев Ландау (1908 — 1968) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.
Джордж Баланчин (1904 — 1983) — выдающийся хореограф и балетмейстер грузинского происхождения.
Аркадий Гайдар (1904 — 1941) — советский детский писатель.
Сергей Эйзенштейн (1898 — 1948) — советский режиссер театра и кино, сценарист и педагог.
Конрад Вейдт (1893 — 1943) — немецкий актер театра и кино.
Феофан Затворник (1815 — 1894) — епископ Православной Российской Церкви, публицист-проповедник.
Джордж Байрон (1788 — 1824) — английский поэт-романтик.
Андре Ампер (1775 — 1836) — французский физик, математик и химик.
Готхольд Лессинг (1729 — 1781) — немецкий драматург, поэт и литературный критик-просветитель.
Френсис Бэкон (1561 — 1626) — английский философ.
Иван III (1440 — 1505) — великий князь московский (1462-1505).