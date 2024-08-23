Кто родился 23 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 августа.

Игорь Петренко

Игорь Петренко — российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии ФСБ России. Родился 23 августа 1977 года в городе Потсдам, Германия. Сегодня ему исполняется 47 лет. Стал известен после выхода военной драмы «Звезда». Также снимался в известных картинах «Кармен», «Водитель для Веры», в телесериалах «Лучший город Земли», «Курсанты» и пр.

Пак Чхан-ук

Фото Isabelle Vautier, Global Look Press

Пак Чхан-ук — южнокорейский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и бывший кинокритик. Родился 23 августа 1963 года в Сеуле, Южная Корея. Сегодня ему исполняется 61 год. Мировую известность режиссеру принесла его «Трилогия о мести» — «Сочувствие господину Месть», «Олдбой» и «Сочувствие госпоже Месть». Среди других работ Пак Чхан-ука — «Я киборг, но это нормально», «Жажда», «Порочные игры», «Служанка» и др.

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