Кто родился 23 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 августа.
Игорь Петренко — российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии ФСБ России. Родился 23 августа 1977 года в городе Потсдам, Германия. Сегодня ему исполняется 47 лет. Стал известен после выхода военной драмы «Звезда». Также снимался в известных картинах «Кармен», «Водитель для Веры», в телесериалах «Лучший город Земли», «Курсанты» и пр.
Пак Чхан-ук — южнокорейский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и бывший кинокритик. Родился 23 августа 1963 года в Сеуле, Южная Корея. Сегодня ему исполняется 61 год. Мировую известность режиссеру принесла его «Трилогия о мести» — «Сочувствие господину Месть», «Олдбой» и «Сочувствие госпоже Месть». Среди других работ Пак Чхан-ука — «Я киборг, но это нормально», «Жажда», «Порочные игры», «Служанка» и др.
Клэр Грант (1979) — американская актриса, кинопродюсер и певица.
Константин Новоселов (1974) — российский и британский физик, нобелевский лауреат.
Рэй Парк (1974) — британский актер, каскадер, мастер боевых искусств.
Ривер Феникс (1970 — 1993) — американский киноактер.
Валерий Николаев (1965) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, хореограф-постановщик, телеведущий.
Давид Черкасский (1932 — 2018) — советский и украинский мультипликатор, режиссер и сценарист.
Вера Майлз (1929) — американская актриса.
Никита Моисеев (1917 -2000) — советский и российский ученый-эколог, общественный деятель.
Джин Келли (1912 — 1996) — американский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, хореограф и певец.
Александр Грин (1880 — 1932) — русский писатель, представитель направления романтического реализма.
Иван VI (1740 — 1764) — российский император (1740-1741).