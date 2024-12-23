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Кто отмечает день рождения 23 декабря: у кого из звезд день рождения 23 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 23 декабря: список известных личностей

23 декабря актриса Анастасия Макеева отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Фото Matt Winkelmeyer, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 декабря.

23&nbsp;декабря: какой праздник. 23 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Анастасия Макеева

Анастасия Васильевна Макеева — российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, фотомодель, телеведущая. Родилась 23 декабря 1981 года в Краснодаре. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна по многосерийным проектам «Сеть», «Любить и ненавидеть», «Хозяйка тайги», «Столица греха», «Черкизона. Одноразовые люди», «Мама по контракту», «Шериф», «Хозяйка моей судьбы» и др.

Финн Вулфхард

Финн Вулфхард — канадский актер. Родился 23 декабря 2002 года в Ванкувере, Канада. Сегодня ему исполняется 22 года. Наиболее известен по роли Майка Уилера в телесериале «Очень странные дела», по роли Ричи Тозиера в фильме ужасов «Оно», а также по роли Тревора Спенглера в фильме «Охотники за привидениями: Наследники».

Фото Matt Winkelmeyer, Global Look Press

Кто еще родился 23 декабря

  • Наталья Фатеева (1934) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

  • Император Акихито (1933) — правящий император Японии, 125-й в династии.

  • Лев Дуров (1931 — 2015) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР.

  • Чет Бейкер (1929 — 1988) — американский джазовый музыкант.

  • Мишелин Остермайер (1922 — 2001) — французская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка, музыкант.

  • Дино Ризи (1916 — 2008) — итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии.

  • Владимир Немирович-Данченко (1858 — 1943) — советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург.

  • Карл Брюллов (1799 — 1852) — русский художник, представитель академизма.

  • Александр I Романов (1777 — 1825) — российский император (1801-1825).

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